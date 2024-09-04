بوابتان جديدتان لـ«سالك» تعملان بالطاقة الشمسية

وأضاف: "إن هذا النمو، إلى جانب زيادة بنسبة 5.6% في إجمالي الإيرادات إلى 1.1 مليار درهم، هو دليل على الطلب المستمر على خدماتنا. وكان معظم نمو إيراداتنا، حوالي 87%، أي بزيادة 4.9% على أساس سنوي، من رسوم المرور. وهذا يعكس نمو حركة المرور على طرق دبي، وهو مؤشر على زيادة النشاط الاقتصادي في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا زيادة بنسبة 7.4% في الإيرادات من الغرامات".