بوابتان جديدتان لـ«سالك» تعملان بالطاقة الشمسية
قال الرئيس التنفيذي لشركة سالك لصحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء إن كل شيء يسير على ما يرام فيما يتعلق بعمليات بوابتي سالك الجديدتين المقرر تشغيلهما بحلول نهاية نوفمبر واللتان تم وضعهما لتحسين تدفق حركة المرور بشكل أفضل وتقليل الازدحام عبر الطرق الرئيسية في المدينة.
حيث سيؤدي وجود بوابتي التعرفة المرورية الجديدتين - في معبر الخليج التجاري على طريق الخيل، والصفا الجنوبية على طريق الشيخ زايد بين شارع الميدان وشارع أم الشيف - إلى زيادة عدد بوابات سالك في دبي من ثماني إلى عشر بوابات.
وقال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، في مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز : "أظهرت دراسة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات حول تأثير البوابات الجديدة، أن تركيب البوابات الجديدة من المتوقع أن يحقق فوائد مختلفة في تسهيل حركة المرور وتحسين حركة المركبات".
وأوضح: "نتيجة لإنجاز بوابة معبر الخليج التجاري، من المتوقع أن ينخفض الازدحام المروري على شارع الخيل بنسبة تتراوح بين 12 إلى 15 في المائة، في حين من المتوقع أن ينخفض حجم الحركة المرورية على شارع الرباط بنسبة تتراوح بين 10 إلى 16 في المائة".
وأضاف أنه بالنسبة لبوابة الصفا الجنوبية، نتوقع تحسين تدفق الحركة المرورية بين شارع المركز المالي وشارع الميدان، وخفض حجم حركة المرور المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان بنسبة 15%، وإعادة توزيع الحركة المرورية لاستخدام شارع الخيل الأول وشارع الأصايل الأكبر حجماً.
وأوضح الحداد أن بوابة الصفا الجنوبية هي حل تقني مرتبط ببوابة الصفا الشمالية الحالية، وهذا يعني أن هناك دفعة واحدة فقط لمن يمر عبر بوابتي الصفا الشمالية والجنوبية خلال ساعة واحدة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«سالك» الذي قدم تفاصيل أكثر عن عمليات «سالك» في دبي، أن "التحليلات السابقة باستخدام أدوات ونماذج مرورية متخصصة أظهرت أن بوابات التعرفة المرورية الثماني الحالية ساهمت في تقليل إجمالي وقت التنقل عبر الإمارة بنحو 6 ملن ساعة سنوياً، وزيادة عدد مستخدمي وسائل النقل العام بنحو 9 ملايين راكب سنوياً".
وفيما يلي تفاصيل أخرى للمقابلة، واحتمالية وجود خطط لإدخال المزيد من بوابات التعرفة المرورية أو زيادة رسوم سالك.
متى سيتم تشغيل بوابات الرسوم الجديدة؟
أكد الحداد أن من المتوقع أن يبدأ تشغيل البوابتين الجديدتين بحلول نهاية نوفمبر المقبل، وقال: "كل شيء يسير على ما يرام، ولا نتوقع أي تأخير"، وأضاف: "سيتم إعلان الأمر لاحقاً من قبل هيئة الطرق والمواصلات وسالك قبل بدء العمليات".
وأضاف: "يسرنا أيضاً أن نعلن أن بوابتي الرسوم الجديدتين ستعملان بالطاقة الشمسية بنسبة 100% تقريباً، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذلك في نظام سالك وهو أمر كنا نركز على تحقيقه لبعض الوقت. وهذا يدعم أجندة النمو المستدام لدينا، بما يتماشى مع أهداف دبي البيئية والاجتماعية والحوكمة والتزامنا بالطاقة الخضراء، حيث لدينا خطط لجعل جميع بوابات سالك تعمل بالطاقة الشمسية على مدى السنوات القليلة المقبلة".
هل هناك خطط لزيادة رسوم سالك؟
قال الحداد إن أي تعديلات على التعرفة هي قرار من هيئة الطرق والمواصلات، وتخضع لموافقة المجلس التنفيذي لدبي.
وستعمل البوابات الجديدة بشكل مماثل للبوابات الحالية، حيث سيتم فرض رسوم سالك بقيمة 4 دراهم تلقائياً عند المرور عبر إحدى البوابات. وفي الوقت نفسه، سيتم ربط بوابة الصفا الجنوبية ببوابة الصفا الشمالية الحالية، مما يعني أن المركبات التي تمر عبر البوابتين الشمالية والجنوبية خلال ساعة واحدة في نفس الاتجاه لن يتم فرض رسوم عليها إلا مرة واحدة، على غرار الممزر الشمالية والجنوبية.
هل سيكون هناك بوابات رسوم إضافية في دبي؟
أجاب الحداد بشكل قاطع: "لا يوجد جدول زمني محدد لإضافة بوابات رسوم جديدة" (باستثناء تلك التي ستبدأ في نوفمبر).
وأشار إلى أن "إدخال بوابة الرسوم الجديدة يعتمد في المقام الأول على مستويات المرور والازدحام" ويعتمد على نتائج الدراسات الفنية والمرورية.
وأوضح أن "الهدف هو جعل النقل في دبي أكثر كفاءة وتحسين حركة المرور عبر شبكات الطرق. ويعتمد توسيع أنظمة التعرفة - سواء من خلال إضافة بوابات أو تعديل رسوم المرور أو تطبيق تسعير ديناميكي - على نتائج تقييمات استراتيجية النقل التي راجعتها وحدثتها هيئة الطرق والمواصلات. ومع ذلك، فإن أي تغييرات في أسعار التعرفة تتطلب الموافقة من المجلس التنفيذي لدبي".
كيف ستقوم سالك بتمويل البوابتين الجديدتين وما هي التكاليف المرتبطة بذلك؟
قال الحداد إنه تم التوصل إلى اتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات بشأن خطة سداد إجمالي لمبلغ التقييم للبوابتين الجديدتين على مدى ست سنوات تبدأ من نهاية نوفمبر 2024.
ويبلغ القسط السنوي 455.7 مليون درهم، يتم سداده على دفعتين متساويتين بقيمة 227.9 مليون درهم لكل منهما كل ستة أشهر، وسيتم الدفع من موارد الشركة.
وكشف الحداد أن التكلفة الإجمالية لإنشاء بوابتي سالك تبلغ نحو 65 مليون درهم، وأضاف: "بما أن هذه البوابات من أصول هيئة الطرق والمواصلات، فإنها ستعوضنا عن تكاليف البناء على أساس التكلفة + 10%".
ما هو التقييم الإجمالي للبوابتين الجديدتين؟
وقال الرئيس التنفيذي لـ«سالك» إن القيمة الإجمالية للبوابتين الجديدتين بلغت 2.73 مليار درهم، منها بوابة الخليج التجاري بنحو 2.27 مليار درهم، وبوابة الصفا بنحو 469 مليون درهم.
وتحدث الحداد أيضاً عن محركات النمو الرئيسية لسالك، مشيراً إلى "النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث كان هناك زيادة بنسبة 4.9 في المائة في الرحلات المدرة للإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى إجمالي 238.5 مليون".
وأضاف: "إن هذا النمو، إلى جانب زيادة بنسبة 5.6% في إجمالي الإيرادات إلى 1.1 مليار درهم، هو دليل على الطلب المستمر على خدماتنا. وكان معظم نمو إيراداتنا، حوالي 87%، أي بزيادة 4.9% على أساس سنوي، من رسوم المرور. وهذا يعكس نمو حركة المرور على طرق دبي، وهو مؤشر على زيادة النشاط الاقتصادي في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا زيادة بنسبة 7.4% في الإيرادات من الغرامات".
وأكد الحداد أن تركيز الحكومة على رفاهية الإنسان وخططها الطموحة للابتكار الحضري والاستدامة خلقت بيئة مواتية للشركات والمقيمين، مضيفاً أن هذا بدوره أدى إلى زيادة حركة المرور وارتفاع الطلب على خدمات سالك. كما كان وضع دبي كمركز تجاري وسياحي عاملاً رئيسياً في النجاح.
توقعات بانخفاض الازدحام المروري
ستعمل بوابة معبر الخليج التجاري على تقليل حركة المرور بنسب:
12 إلى 15 بالمائة على طريق الخيل
من 10 إلى 16 بالمائة على شارع الرباط
بوابة الصفا الجنوبية:
تخفيض الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع ميدان بنسبة 15%
تحسين انسيابية الحركة المرورية بين شارع المركز المالي وشارع الميدان
إعادة توزيع الحركة المرورية على شارع الخيل الأول الأوسع وشارع الأصايل.