بوابات ذكية لتعزيز السلامة المرورية على طريق دبي - حتا

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات المستمرة لتعزيز السلامة المرورية في الإمارة، وفي إطار خططها التنموية المستقبلية، أعلنت الهيئة أنها ستواصل تركيب بوابات إلكترونية إضافية في مختلف المناطق حتى عام 2025.