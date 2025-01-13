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بوابات ذكية لتعزيز السلامة المرورية على طريق دبي - حتا
صممت لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة ومنع الحيوانات الضالة من العبور إلى الطريق مما يقلل من خطر الحوادث
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، اليوم الاثنين، عن تركيب بوابات إلكترونية ذكية على طريق دبي حتا وعدد من الطرق الرئيسية في المناطق الصحراوية.
وقالت الهيئة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن هذه البوابات مصممة لضمان انسيابية حركة المرور ومنع الحيوانات الضالة من العبور إلى الطريق، مما يقلل من خطر وقوع الحوادث.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات المستمرة لتعزيز السلامة المرورية في الإمارة، وفي إطار خططها التنموية المستقبلية، أعلنت الهيئة أنها ستواصل تركيب بوابات إلكترونية إضافية في مختلف المناطق حتى عام 2025.