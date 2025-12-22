بلدية دبي تطلق أول مسار متكامل للمركبات الترفيهية في المنطقة

أعلنت بلدية دبي عن إطلاق أول مسار متكامل للمركبات الترفيهية (RV) في المنطقة.
ستنشئ المبادرة شبكة واحدة يسهل الوصول إليها من محطات المركبات الترفيهية المخصصة والمتنزهات المزودة بالخدمات وتجارب الرحلات البرية المتصلة.
ومع سعي الإمارة لتطوير نموذج جديد للسياحة القائمة على الطبيعة في دبي، ستقوم البلدية بتطوير البنية التحتية الأساسية وإصدار إطار تنظيمي.
وسيمكن ذلك المطورين والمشغلين من القطاع الخاص من بناء وإدارة وتشغيل مسارات المركبات الترفيهية والمتنزهات المخصصة في جميع أنحاء الإمارة.
سيربط مسار المركبات الترفيهية جبال دبي وشواطئها ومناظرها الصحراوية، من خلال شبكة موحدة. ويمكن للزوار الوصول إلى مزيج من المغامرة والطبيعة والانغماس الثقافي ضمن وجهات خارجية يسهل الوصول إليها ومزودة بالخدمات الجيدة.
سيلبي المسار احتياجات الزوار من جميع الأعمار والقدرات، وسيتم تصميمه كوجهات تعمل على مدار العام وملائمة للعائلات. ومن المقرر أن يدمج أول مسار للمركبات الترفيهية في المنطقة مرافق الضيافة وتناول الطعام والعافية والترفيه.
ستتعاون بلدية دبي مع المؤسسات المالية لتقديم حلول دفع مرنة تدعم ملكية المركبات الترفيهية ونماذج الإيجار والتوسع الأوسع للصناعة.
وتتضمن المبادرة أيضاً حوافز ودعماً وتخفيضاً في تكاليف الأراضي للمطورين والمشغلين.
وتدعو البلدية المستثمرين المحليين والدوليين ومشغلي الرحلات السياحية ومشغلي متنزهات المركبات الترفيهية وشركاء القطاع الخاص، للمشاركة في تشكيل وتطوير وتشغيل شبكة سياحة المركبات الترفيهية الجديدة.