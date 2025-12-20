بطول 8 كلم:طريق بديل للمركبات السياحية إلى مخيمات العوير

قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ببناء طريق بديل جديد بطول 8 كيلومترات يؤدي إلى المخيمات السياحية في العوير لراحة المسافرين.

تم بناء الطريق لضمان السفر السلس والسهل من وإلى المخيمات، استجابة لاحتياجات سكان المنطقة.

سيفصل الطريق الجديد حركة المركبات السياحية عن المنطقة السكنية. يعزز السلامة المرورية مع الحفاظ على خصوصية المنطقة السكنية المجاورة، حسبما قالت هيئة الطرق والمواصلات.