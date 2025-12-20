بطول 8 كلم:طريق بديل للمركبات السياحية إلى مخيمات العوير

قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ببناء طريق بديل جديد بطول 8 كيلومترات يؤدي إلى المخيمات السياحية في العوير لراحة المسافرين.
تم بناء الطريق لضمان السفر السلس والسهل من وإلى المخيمات، استجابة لاحتياجات سكان المنطقة.
سيفصل الطريق الجديد حركة المركبات السياحية عن المنطقة السكنية. يعزز السلامة المرورية مع الحفاظ على خصوصية المنطقة السكنية المجاورة، حسبما قالت هيئة الطرق والمواصلات.
يمكن للمسافرين اتباع اللافتات الإرشادية للوصول إلى المخيمات بسهولة.
إنه موسم التخييم في الإمارات حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض. يستفيد السياح والمقيمون من شتاء الإمارات بإقامة الخيام في أحد مواقع التخييم الشهيرة في دبي.
يستمر موسم التخييم في دبي من أكتوبر حتى أبريل. بالنسبة للسياح، هذا هو أفضل وقت للخروج من المراكز التجارية المكيفة، وتجاوز بريق دبي وتجربة الطبيعة الخلابة والوعرة في الهواء الطلق الواسع لدولة الإمارات.