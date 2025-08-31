بدء تطبيق خدمة مواقف "سالك" المدفوعة في منطقة ذا بيتش "جي بي آر" اعتباراً من 8 سبتمبر

وتوفر منطقة "ذا بيتش – جي بي آر" كذلك مجموعة من خدمات ركن السيارات المريحة، تشمل خدمة صف السيارات (الفاليه)، والاتصال المجاني بشبكة الإنترنت اللاسلكي، وخدمة التحقق من المشتريات للحصول على مواقف مجانية. حيث يمكن للعملاء الذين ينفقون ما لا يقل عن 100 درهم في المتاجر المشاركة الاستفادة من التحقق المجاني لمواقفهم، مع ساعات مجانية إضافية في بعض المطاعم ودور السينما المختارة.