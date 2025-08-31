بدء تطبيق خدمة مواقف "سالك" المدفوعة في منطقة ذا بيتش "جي بي آر" اعتباراً من 8 سبتمبر

ابتداءً من 8 سبتمبر، يمكن لزوار جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي آر) الاستمتاع بتجربة أكثر راحة لركن السيارات.
فقد أعلنت شركتا "باركونيك" و"ذا بيتش – جي بي آر" يوم الأحد (31 أغسطس) عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن إطلاق خيار جديد للدفع عبر نظام "سالك"، يتيح للسائقين دفع رسوم المواقف بسهولة تامة ودون الحاجة إلى التعاملات النقدية أو بطاقات الدفع.
وتتيح هذه الميزة لمستخدمي تطبيق "باركونيك" ربط حساباتهم الخاصة بـ"سالك" مباشرة من خلال التطبيق، مما يسهل عملية ركن السيارات للمقيمين والزوار الذين يتوجهون إلى متاجر جي بي آر ومطاعمه ومعالمه الترفيهية على الواجهة البحرية.
ويهدف هذا التحديث إلى تحسين تنظيم المواقف في هذه الوجهة السياحية الشهيرة، وجعلها أكثر بساطة سواء بالنسبة للسكان أو السائحين الراغبين في قضاء أوقات ممتعة على الشاطئ أو في المطاعم والمحال التجارية.
قم بإلقاء نظرة على المنشور أدناه:
وتوفر منطقة "ذا بيتش – جي بي آر" كذلك مجموعة من خدمات ركن السيارات المريحة، تشمل خدمة صف السيارات (الفاليه)، والاتصال المجاني بشبكة الإنترنت اللاسلكي، وخدمة التحقق من المشتريات للحصول على مواقف مجانية. حيث يمكن للعملاء الذين ينفقون ما لا يقل عن 100 درهم في المتاجر المشاركة الاستفادة من التحقق المجاني لمواقفهم، مع ساعات مجانية إضافية في بعض المطاعم ودور السينما المختارة.
ممشى المارينا
متحف المستقبل
موقف سيارات على الشارع في ميناء دبي
لولو البرشاء
فندق سوفيتيل داون تاون
بالم ويست بيتش
منطقة سوق التنين 1 و2
أبراج القوس
البندر
المنيرة
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
شمال القناة
برج ماجستيك
القصباء
مركز المعارض
قلب الشارقة P1،P2
حديقة المجاز P1
للتعرف على القائمة الكاملة لمواقع باركونيك في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ، انقر على هذا الرابط.