بدء تجارب التاكسي الطائر في العين مايو المقبل
قال "رامانديب أوبيروي"، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون لخدمات الطيران، ومقرها أبوظبي، إنها تستهدف إطلاق خدمات التاكسي الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الأول من يناير 2026.
في مارس 2024، وقعت شركة آرتشر للطيران، وهي شركة صناعة الطائرات الكهربائية ومقرها الولايات المتحدة، وشركة فالكون للطيران، وهي شركة تقدم خدمات الطيران في الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية لتصبحا شريكين في البنية التحتية للمطارات العمودية في المواقع الحيوية في دبي وأبو ظبي.
وبموجب الشراكة، ستعمل آرتشر وفالكون للطيران على تطوير البنية التحتية الحديثة لمهبط الطائرات العمودية في أتلانتس النخلة في دبي ومهبط الطائرات العمودية في مارينا مول على كورنيش أبوظبي. وستقدم الشركتان خدمة الركاب في سيارة آرتشر ميدنايت الطائرة بين هذين المهبطين العموديين، اللذين سيعملان بالكامل تقريبًا فوق الماء مع إطلالات خلابة على المدينتين، وسيستغرق الإقلاع والهبوط نحو 30 دقيقة فقط.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة آرتشر للطيران عن إطلاق أول رحلة تجارية للسيارة الطائرة في أبوظبي في الربع الأول من عام 2026.
وقال أوبيروي في تصريحات لصحيفة خليج تايمز خلال معرض ومؤتمر ميبا 2024 في دبي يوم الثلاثاء إن تجارب سيارة آرتشر الطائرة ميدنايت "ستبدأ في مايو 2025 في العين لمدة 3-4 أشهر ثم تنتقل إلى أبو ظبي. ستتم التجارب في ظروف حارة ومغبرة. يتم الآن اختبار الطائرة في كاليفورنيا".
وتعمل كل من أبوظبي ودبي بشكل مكثف على تقديم هذا النموذج الجديد من النقل والذي سيكون في البداية مجرد تجربة، لكنه سيصبح ضرورة في السنوات القادمة من أجل معالجة الازدحام المروري المتزايد.
وقال رامانديب أوبيروي: "في البداية، سيتم تشغيل سيارات الأجرة الطائرة داخل أبوظبي والهدف هو ربط أبوظبي بدبي في منتصف عام 2026. يتعين علينا إنشاء سوق، وربط أبوظبي بدبي، ودبي برأس الخيمة (لمشروع منتجع وين)، ثم ربط العين. نحن نتعامل مع البنية التحتية للطرق التي هي أيضًا جيدة جدًا في الإمارات العربية المتحدة".
وفيما يتعلق بالتوظيف، قال إن الشركة اتبعت نهجا هيكليا بطيئا.
وقال "لن نستعين بعدد كبير من الموظفين. سيأتي بعض الموظفين من الولايات المتحدة وهم يعملون بالفعل في المشروع. وسيكون هناك موظفون للعمليات الأرضية للتعامل مع المطارات العمودية التي لدينا بالفعل. ثم لدينا موظفون هندسيون. وسنضيف المزيد".
وفيما يتعلق بأسعار التاكسي الطائر، أضاف أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
"أود أن يكون سعر الراكب الواحد على خط أبوظبي - دبي 1000 درهم. وقد نبدأ بسعر أعلى في وقت مبكر. ويجب أن يكون السعر المستهدف ضعف سعر التاكسي، وليس أعلى من ذلك. و300 درهم هو هدف داخل المدينة."
وأضاف أن "هذه الأرقام موجودة على الورق الآن، لكن الحقائق قد تكون مختلفة".