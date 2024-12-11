بدء تجارب التاكسي الطائر في العين مايو المقبل

وبموجب الشراكة، ستعمل آرتشر وفالكون للطيران على تطوير البنية التحتية الحديثة لمهبط الطائرات العمودية في أتلانتس النخلة في دبي ومهبط الطائرات العمودية في مارينا مول على كورنيش أبوظبي. وستقدم الشركتان خدمة الركاب في سيارة آرتشر ميدنايت الطائرة بين هذين المهبطين العموديين، اللذين سيعملان بالكامل تقريبًا فوق الماء مع إطلالات خلابة على المدينتين، وسيستغرق الإقلاع والهبوط نحو 30 دقيقة فقط.