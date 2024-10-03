"باركين" و"سكاي بورتس" تطوران مواقف التاكسي الجوي

وقال محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركين": "تعتبر هذه الشراكة الرائدة مع "سكاي بورتس" شهادة على قدراتنا الرائدة في السوق وسجلنا الحافل بالإبتكار والالتزام بتحقيق استراتيجيتنا للنمو. وباعتبار "باركين" أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، فإنها تلعب دوراً محورياً في تمكين التنقل لدعم خطط التوسع في الإمارة. ومن خلال استغلال شبكتنا الواسعة من المواقف العامة، فإن تنفيذ البنية التحتية لمواقف الطائرات العمودية لشركة "سكاي بورتس" يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قدرات منصتنا. ومن خلال التركيز المشترك على تقنيات النقل المتعدد الوسائط، سيعزز هذا التعاون الاتصال لكل من السكان والزوار في جميع أنحاء مدينتنا، وفي الوقت نفسه يدعم طموحات التنقل المستدام في دبي".