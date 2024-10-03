"باركين" و"سكاي بورتس" تطوران مواقف التاكسي الجوي
أبرمت شركة "باركين"، أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، اتفاقية مع شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر"، المتخصصة في تطوير وتشغيل البنية التحتية لمواقع الطيران العمودي، بهدف إدارة مرافق المواقف الخاصة بالتاكسي الجويّ في دبي.
وبموجب الاتفاقية، ستتعاون شركة "باركين" و"سكاي بورتس" في توفير مواقف مخصصة في المواقع الملائمة للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير بنية تحتية حديثة تدعم التوسع في خدمات التاكسي الجوي ضمن شبكة "باركين".
وقال محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركين": "تعتبر هذه الشراكة الرائدة مع "سكاي بورتس" شهادة على قدراتنا الرائدة في السوق وسجلنا الحافل بالإبتكار والالتزام بتحقيق استراتيجيتنا للنمو. وباعتبار "باركين" أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، فإنها تلعب دوراً محورياً في تمكين التنقل لدعم خطط التوسع في الإمارة. ومن خلال استغلال شبكتنا الواسعة من المواقف العامة، فإن تنفيذ البنية التحتية لمواقف الطائرات العمودية لشركة "سكاي بورتس" يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قدرات منصتنا. ومن خلال التركيز المشترك على تقنيات النقل المتعدد الوسائط، سيعزز هذا التعاون الاتصال لكل من السكان والزوار في جميع أنحاء مدينتنا، وفي الوقت نفسه يدعم طموحات التنقل المستدام في دبي".
وقال "دنكان ووكر"، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر": "كوننا المزود الحصري للبنية التحتية للمطارات العمودية في دبي، تجلب شراكتنا مع باركن فرصاً جديدة لتطوير بنية تحتية للتاكسي الجوي في جميع أنحاء المدينة، ما يسرع تبني حلول النقل المتكاملة والمتعددة الوسائط". إن التزامنا المشترك بتطوير حلول تكنولوجية جديدة ومستدامة من شأنه أن يسهل تجربة الركاب ويدعم تبني خدمات التاكسي الجوي".
في فبراير 2024، وقعت شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر" اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة "جوبي" للطائرات الكهربائية لإطلاق خدمات التاكسي الجوي للركاب في دبي بحلول عام 2026.
وقد منحت الاتفاقية شركة "سكاي بورتس" حقوقاً حصرية لبناء وتشغيل المطارات العمودية في دبي.
وكانت هذه الاتفاقية هي الأولى على مستوى العالم التي تتعاون فيها هيئة النقل ومشغل المطارات العمودية ومصنع الطائرات والهيئات التنظيمية ذات الصلة لتمكين البنية التحتية المتقدمة للتنقل الجوي. وستصبح دبي أول مدينة تطلق خدمة التاكسي الجوي الكهربائية التجارية لتغطي المدينة بأكملها.
وتدعم هذه الشراكة أهداف استراتيجية دبي للتنقل المستدام واستراتيجية التنقل الذكي ذاتي القيادة لعام 2030. وبموجب شروط اتفاقية حصرية مدتها 49 عاماً، منحت هيئة الطرق والمواصلات شركة "باركين" الحقوق الحصرية لتشغيل وإدارة خدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في جميع أنحاء دبي. وتدعم هذه الشراكة طويلة الأمد تحقيق الهدف المشترك لتطوير منظومة تنقل آمنة وفعالة وعالية الجودة في جميع أنحاء الإمارة.