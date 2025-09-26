"باركين" تغير حياة سكان شارع في دبي بسرعة استجابتها

قد تُسبب المركبات المتوقفة بشكل غير مريح مشاكل للسكان وسائقي المركبات الآخرين في المنطقة، مما يعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقد أُبلغت باركين مؤخرًا بهذه الحالة، واتخذت مُقدمة خدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي إجراءات فورية لحلّ المشكلة.

وفي منشور على موقع إنستغرام يوم الخميس، أوضحت باركين حالة حيث تسببت عدة مركبات متوقفة على جانب الطريق في إزعاج السكان في المنطقة.

بعد أن أبدى السكان ملاحظاتهم بشأن إحدى المناطق، اتخذت إدارة باركين الإجراءات اللازمة. كانت المركبات المتوقفة تعيق حركة المرور، وقد تم حل المشكلة لجعل حركة المرور أكثر سهولة وأمانًا للجميع، وفقًا للبيان.

أظهرت الصور قبل وبعد كيف أحدثت إزالة المركبات المتوقفة فرقًا.

تضمنت التدوينة أيضًا رسالة صوتية من إحدى السكان، قالت فيها إنها وجيرانها ممتنون لهذا الحل. وسُمع صوتها وهي تقول: "سيُغير هذا حياتنا، نحن سكان هذا الشارع. يُمكن لحافلة المدرسة أن تمر... وإذا احتاج أحدهم سيارة إسعاف، يُمكنها المرور الآن. شكرًا لكم".