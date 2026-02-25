"باركين" تطلب تعديل تعرفة المواقف العامة في دبي لعام 2026

أعلنت شركة "باركين"، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في دبي، يوم الأربعاء أنها قدمت طلباً إلى المنظم، هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، هذا الشهر لإجراء تعديلات على تعرفة المواقف وهيكل البطاقات الموسمية.
وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي إنه في حال تمت الموافقة على هذا الطلب، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة المتوسط المرجح لتعرفة المواقف العامة.
وجاء في بيان صحفي للشركة نُشر على موقع سوق دبي المالي: "في منتصف فبراير 2026، قدمت الشركة طلباً رسمياً إلى هيئة الطرق والمواصلات لطلب تعديلات متنوعة من شأنها، في حال الموافقة عليها، أن تزيد من المتوسط المرجح لتعرفة المواقف العامة. ومن بين هذه التعديلات تغييرات مقترحة على هيكل وتعرفة البطاقات الموسمية، والتي صُممت لتقليل فروق الأسعار الحالية وتحقيق مواءمة أفضل مع نظام التسعير المتغير الذي تم إدخاله في وقت سابق من هذا العام".
وأضافت الشركة: "كما تهدف المقترحات إلى الحفاظ على إطار الخصومات الحالي لتعزيز العدالة على المدى الطويل للعملاء، ولشركة باركين، وهيئة الطرق والمواصلات على حد سواء".
ووفقاً لما نشرته "خليج تايمز" سابقاً، فقد ارتفع متوسط التكلفة بالساعة للمواقف المدفوعة في دبي بنسبة 51% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حيث ارتفع المتوسط المرجح للتعرفة بالساعة إلى 3.03 درهم في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، صعوداً من 2.01 درهم، وذلك بعد تطبيق تعرفة المواقف المتغيرة في أبريل.
وكانت شركة "باركين" قد أعلنت في أبريل 2025 عن تطبيق تعرفات مواقف متغيرة جديدة في مختلف أنحاء دبي.
وأوضحت "باركين" يوم الأربعاء أن "هيئة الطرق والمواصلات أكدت استلام مقترحنا وستقوم بإجراء مراجعة تفصيلية قبل رفعه إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي للحصول على التوجيه والموافقة النهائية".
وفي إطار عرض نظرتها المستقبلية لعام 2026، تتوقع "باركين" توسيع محفظة المواقف العامة بنحو 5,500 إلى 7,500 موقف إضافي هذا العام. ومن المتوقع أن يحقق قطاع المواقف العامة إيرادات تتراوح بين 560 مليون و610 ملايين درهم، ارتفاعاً من 524.5 مليون درهم في عام 2025.
يُذكر أن الشركة سجلت صافي ربح قدره 625.5 مليون درهم لعام 2025، بزيادة قدرها 48%.