"باركين" تطلب تعديل تعرفة المواقف العامة في دبي لعام 2026

وجاء في بيان صحفي للشركة نُشر على موقع سوق دبي المالي: "في منتصف فبراير 2026، قدمت الشركة طلباً رسمياً إلى هيئة الطرق والمواصلات لطلب تعديلات متنوعة من شأنها، في حال الموافقة عليها، أن تزيد من المتوسط المرجح لتعرفة المواقف العامة. ومن بين هذه التعديلات تغييرات مقترحة على هيكل وتعرفة البطاقات الموسمية، والتي صُممت لتقليل فروق الأسعار الحالية وتحقيق مواءمة أفضل مع نظام التسعير المتغير الذي تم إدخاله في وقت سابق من هذا العام".