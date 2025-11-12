"باركين" تُضيف منطقتين جديدتين لمواقف السيارات في دبي

أعلنت شركة باركين (Parkin PJSC)، أكبر مشغل لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، يوم الأربعاء عن توسيع شبكتها بإضافة منطقتين جديدتين لمواقف السيارات.
وستتوفر المواقف العامة تحت الرمز (F) في "مدينة دبي للعلوم" و"مدينة دبي للإنتاج". وتم تركيب لوحات إرشادية واضحة لتوجيه السائقين إلى المناطق المخصصة.
ستكون المواقف مُفعّلة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً، مع تطبيق تعريفات المواقف العامة القياسية. وفيما يلي تفاصيل التعريفات:
ساعة واحدة: 4 دراهم
ساعتان: 8 دراهم
ثلاث ساعات: 12 درهمًا
أربع ساعات: 16 درهمًا
خمس ساعات: 20 درهمًا
ست ساعات: 24 درهمًا
سبع ساعات: 28 درهمًا
24 ساعة: 32 درهمًا
سيكون اشتراك باركين لهذه المناطق كالتالي:
شهر واحد: 315 درهمًا
3 أشهر: 840 درهمًا
6 أشهر: 1,680 درهمًا
سنة واحدة: 2,940 درهمًا
في أكتوبر، أعلنت شركة المواقف الخاصة عن خطتها لإنشاء خمسة مواقف سيارات جديدة متعددة الطوابق في العامين المقبلين لتخفيف الازدحام في بعض أكثر المناطق التجارية ازدحامًا في دبي.
من بين مباني المواقف الخمسة، يوجد مبنى قيد الإنشاء بالفعل في سوق الكبير ببر دبي، وآخر في السبخة بمنطقة الرقة، وهو في مرحلة التصميم. وستقع ثلاثة مبانٍ أخرى في مناطق ذات طلب عالٍ مثل داون تاون دبي ومنطقة ديرة.
كما أضافت الشركة "مدينة دبي للاستوديوهات" و"مدينة دبي آوتسورس" تحت مظلتها وطبقت رسوم المواقف في هاتين المنطقتين.
تدير باركين حاليًا أكثر من 3,651 مكانًا لوقوف السيارات عبر مواقف متعددة الطوابق في عود ميثاء، والجافلية، وبني ياس، ونايف، والغبيبة، والسطوة، والرقة. وأشار العلي إلى أن هذه المرافق، الواقعة في مناطق ذات طلب عالٍ، تخفف الازدحام وتعزز سهولة الوصول.