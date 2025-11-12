"باركين" تُضيف منطقتين جديدتين لمواقف السيارات في دبي

تدير باركين حاليًا أكثر من 3,651 مكانًا لوقوف السيارات عبر مواقف متعددة الطوابق في عود ميثاء، والجافلية، وبني ياس، ونايف، والغبيبة، والسطوة، والرقة. وأشار العلي إلى أن هذه المرافق، الواقعة في مناطق ذات طلب عالٍ، تخفف الازدحام وتعزز سهولة الوصول.