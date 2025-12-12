"باركن" توقّع اتفاقية لإدارة أكثر من 3,000 موقف سيارات في دبي وأبوظبي

شركة "باركن" التي تتخذ من دبي مقراً لها، وقّعت اتفاقية لمدة خمس سنوات مع شركة داماك العقارية. وستعمل “باركن” على تحسين استخدام أكثر من 3,000 موقف سيارات في مشاريع داماك في كلٍّ من دبي وأبوظبي، مما يشكّل دخولها الأول إلى سوق مواقف السيارات في العاصمة الإماراتية.