"باركن" توقّع اتفاقية لإدارة أكثر من 3,000 موقف سيارات في دبي وأبوظبي

شركة "باركن" التي تتخذ من دبي مقراً لها، وقّعت اتفاقية لمدة خمس سنوات مع شركة داماك العقارية. وستعمل “باركن” على تحسين استخدام أكثر من 3,000 موقف سيارات في مشاريع داماك في كلٍّ من دبي وأبوظبي، مما يشكّل دخولها الأول إلى سوق مواقف السيارات في العاصمة الإماراتية.
في مشروع داماك هيلز 1، ستتولى الشركة إدارة 500 موقف سيارات على الشوارع، كما ستدير “باركن” 2,700 موقفاً عبر 44 برجاً سكنياً وتجارياً في مواقع مختلفة تشمل داون تاون دبي، مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، دبي مارينا، الخليج التجاري (بيزنس باي) في دبي، وجزيرة الريم في أبوظبي.
ستوفر “باركن” مزيجاً من مواقف الزوار وتصاريح المواقف للمستخدمين على المدى القصير والطويل في أبراج داماك السكنية والمباني التجارية والمراكز المجتمعية. كما سيتم دمج هذه المواقع بالكامل في تطبيق “باركن” للهواتف الذكية.
سيبدأ تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2026، حيث ستشمل عملية التطبيق دمجاً كاملاً لتقنيات “باركن” المتطورة مع البنية التحتية الحالية لشركة داماك، بما يضمن اتصالاً سلساً بين أنظمة التحكم في الدخول والتعرف التلقائي على لوحات المركبات (ANPR) وأنظمة الإنفاذ.
وقال المهندس محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: “نحن نصمم حلول مواقف سيارات سلسة ومريحة تلبي احتياجات السكان والزوار والمستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع في أبوظبي يُعد محطة مهمة في استراتيجيتنا للنمو، حيث نوسع نطاق عملنا خارج دبي.”
وقال محمد الطحاينة، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة داماك العقارية: “مجتمعاتنا المتميزة صُممت لتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان والسهولة. إن شراكتنا مع باركن تضمن للسكان والزوار الاستفادة من حلول مواقف سيارات عالمية المستوى مدعومة بتقنيات ذكية.”