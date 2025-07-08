أعلنت شركة "بارسونز"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PSN)، اليوم عن اختيارها من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستشاراً لإدارة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي. ويمثل هذا العقد عملاً جديداً تم إسناده لـ "بارسونز" ويمتد لخمس سنوات.

وبموجب هذا العقد، ستقدم "بارسونز" خدمات شاملة لإدارة المشروع، تشمل مراجعة التصميم، ودعم المشتريات، والإشراف على الأعمال الإنشائية، والإشراف على الاختبارات والتشغيل، وإدارة تسليم المشروع. يُعد الخط الأزرق لمترو دبي، المتوقع أن يبدأ تشغيله عام 2029، عنصراً أساسياً في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى جعل دبي من أسرع مدن العالم وأكثرها أماناً وترابطاً بحلول عام 2033.

وبهذه المناسبة، قال بيير سانتوني، رئيس قسم البنية التحتية لدى شركة "بارسونز" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "فخورون بشراكتنا الطويلة الممتدة مع هيئة الطرق والمواصلات، ونؤكد التزامنا بالعمل مع فريق خبرائها لتوسيع شبكة مترو دبي، بما يتماشى مع هدف الهيئة المتمثل في توفير حلول تنقل سلسة وآمنة ومستدامة تلبي احتياجات النمو السكاني في دبي. وسيقوم فريقنا بتوظيف خبرتنا العالمية التي تمتد لأكثر من 80 عاماً، إلى جانب معرفتنا المحلية، بما يضمن تقديم نظام نقل وفق أعلى المستويات العالمية باستخدام أكثر الطرق أماناً وأحدث التقنيات المتاحة".

من جانبه، قال مالك رمضان مشمش، مدير إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: ""يسعدنا اختيار بارسونز مستشاراً لإدارة مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، لا سيما وأن الشركة تتمتع بخبرات طويلة ورصينة في تنفيذ المشاريع، التي أسندتها الهيئة إليها منذ تأسيسها في دبي وحتى الآن، كما أن بارسونز تُعتبرُ أحد شركاء النجاح والإنجازات، التي حققتها الهيئة ولازالت تحققها."

وأضاف مشمش: "تحرص الهيئة على العمل مع كبرى الشركات الرائدة على المستوى العالمي لتنفيذ مشاريعها ومبادرتها المختلفة، بما ينسجم مع رؤية وتطلعات حكومة دبي في جعل هذه الإمارة الأذكى والأسعد وإنما على مستوى العالم. كما تحرص الهيئة على الإسهام الفعّال في تحقيق هذه الرؤية القائمة على التميّز والابتكار واستشراف المستقبل والاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا فائقة التطور في مجالات النقل الجماعي الذكي والمستدام"

يبلغ طول الخط الأزرق لمترو دبي 30 كيلومتراً، ويضم 14 محطة، مما يعزز الربط بين المناطق الرئيسية، بما في ذلك مردف، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كريك هاربر، ودبي فستيفال سيتي. ومن المتوقع أن يستوعب الخط عند اكتماله ما يصل إلى 320 ألف راكب يومياً، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 للتنقل الحضري المستدام.

تتمتع "بارسونز" بسجل حافل من العمل مع هيئة الطرق والمواصلات، حيث دعمت الهيئة في مشاريع رئيسية للبنية التحتية للنقل في الإمارة منذ إنشائها في عام 2005. وتشمل هذه المشاريع الرائدة على سبيل المثال الخطان الأحمر والأخضر لمترو دبي، وتوسعة مسار مترو دبي 2020، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وجسر إنفينيتي الشهير، وأكثر من 100 مشروع للطرق السريعة والجسور والأنفاق في جميع أنحاء الإمارة.

تُعد "بارسونز" من خلال خبرة تزيد عن 65 عاماً في المنطقة، شركة رائدة موثوقة في إدارة المشاريع والبرامج، والتطوير الحضري، والتنقل الذكي، وأنظمة السكك الحديدية والمترو، والطيران، والتخطيط العمراني. وقد عملت الشركة مع أكثر من 400 عميل في قطاع السكك الحديدية والنقل حول العالم، حيث أدارت مشاريع بنية تحتية معقدة بدءاً من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ.