انقسام حول "رسوم المواقف" في ديسكفري جاردنز

يسعى سكان مجمع "زين" في "ديسكفري جاردنز" للحصول على توضيحات بعد صدور تعميم جديد من شركة "باركونيك" التي بدأت بتقديم خدمات المواقف المدفوعة في المجمع اليوم الاثنين 19 يناير- أشار إلى قيود معينة على استحقاق تصاريح المواقف المجانية.
في السابق، كانت "باركونيك" قد أعلنت أن كل وحدة سكنية في "ديسكفري جاردنز" لا تتوفر لها مواقف خاصة ستحصل على تصريح موقف مجاني واحد. أما السكان الذين يمتلكون أكثر من مركبة، فعليهم شراء اشتراك عبر التطبيق بأسعار شهرية حُددت بـ 945 درهماً. وقد منح هذا الإعلان المستأجرين نوعاً من الارتياح، حيث إن معظم المجمعات في المنطقة لا توفر مساحات مواقف خاصة.
كان الاستثناء هو مجمع "زين" (المعروف أيضاً بالمباني الوردية/ المباني من 1 إلى 20)، والذي يوفر لسكان الشقق المكونة من غرفة وصالة (1BHK) موقفاً واحداً في السرداب لكل شقة. أما مستأجرو استوديوهات هذا المجمع، فهم غير مؤهلين للحصول على مواقف خاصة مخصصة في المبنى ويستخدمون المواقف الموجودة في الشارع.
.
بعد إعلان "باركونيك" الأولي، قام العديد من مستأجري مجمع "زين" بتسجيل عقود "إيجاري" الخاصة بهم عبر تطبيق "باركونيك"، وحصلوا على رمز تعريف (PIN)، وظهرت حالتهم كـ "تمت الموافقة"، مما جعلهم مؤهلين للمواقف المجانية مثل بقية سكان "ديسكفري جاردنز".
ومع ذلك، أوضح تنبيه مراجَع صادر هذا الأسبوع لسكان المجمع أن المواقف في الشارع ليست مشمولة ضمن عقود مواقفهم السكنية، وأن التصريح صالح فقط لمواقف السرداب في مبانيهم المعنية. وهذا يعني أن المستأجرين الذين ليس لديهم مواقف مخصصة في السرداب غير مؤهلين للحصول على مواقف مجانية، وسيخضعون لتعرفة مواقف الزوار القياسية من "باركونيك"، وفقاً لمزود الخدمة.
تلقى بعض المستأجرين التعميم الجديد عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم السبت 17 يناير، بينما رآه البعض الآخر ملصقاً في ردهات مبانيهم يوم الأحد. وقال محمد عمير، الذي يسكن في استوديو بمجمع زين: "علمت بالقاعدة الجديدة هذا الصباح (الاثنين) من التعميم الموضوع بالقرب من المصعد في الطابق الأرضي".
وقالت غريس، التي تسكن في ديسكفري جاردنز منذ عام 2011: "البريد الإلكتروني الجديد من باركونيك ذكر أن الوصول للمواقف يقتصر بصرامة على مواقف السرداب في مبانينا. وأي مركبة تُوجد متوقفة في الخارج ستعتبر غير مصرح لها وتخضع لرسوم المواقف. ومع ذلك، فإن مواقف السرداب محدودة وتُمنح فقط لمستأجري شقق الغرفة وصالة، مما يعني أن الاستوديو الخاص بي ليس له مساحة مخصصة. المستأجرون في الاستوديوهات بالمجمعات الأخرى يحصلون على موقف مجاني واحد، لكننا لم نُمنح تسهيلات مماثلة".
وفي مجموعة "واتساب" تضم أكثر من 60 ساكناً، أشار الأعضاء إلى نقص مساحات المواقف في السرداب. وترى المجموعة أنه مع إخلاء المركبات غير المصرح بها وتوفر مساحات كافية، يجب أن تكون "باركونيك" قادرة على استيعاب مستأجري المباني الوردية ضمن سياسة المواقف المجانية.
وقال إس في باتيل، المقيم في ديسكفري جاردنز منذ 8 سنوات: "سعة مواقف السرداب محدودة وغير كافية لاستيعاب جميع الوحدات السكنية. في وضع كهذا، نعتقد أنه من المعقول والعدل أن يتم تزويدنا أيضاً بموقف واحد مجاني على الأقل في الشارع".
وقال محمد توصيف من المبنى رقم 17: "نظام المواقف الجديد يساعد في التخلص من المركبات المركونة بشكل غير قانوني، وهو ما كان يمثل مشكلة. الأمر الوحيد الآن هو أن كل من ليس لديه موقف في السرداب يجب أن يكون مؤهلاً للحصول على مكان واحد للموقف، وألا يُعامل بشكل مختلف".
وأشارت مستأجرة أخرى تدعى كارين، تسكن أيضاً في المبنى 17، إلى أن المستأجرين في المباني غير الوردية يتمتعون بمواقف مجانية وإمكانية الوصول إلى جميع الشوارع في ديسكفري جاردنز.
وقال "إس كيه جي"، الذي يسكن في المبنى 17 منذ أربع سنوات: "وفقاً للتعميم الأخير، يجب على السكان دفع رسوم المواقف إذا كانت سياراتهم مركونة بالخارج. وهذا يعني أن رسوم المواقف تنطبق حتى عند الزيارات القصيرة في الشارع رقم 1 (مجمع زين الجديد)، مثل الذهاب إلى العيادات أو محلات البقالة".
وأضاف: "كما أن جميع المرافق المشتركة مثل المسبح وملعب التنس وغيرها تقع في شوارع مختلفة. لذا، في كل مرة نزور فيها هذه الأماكن، يتعين علينا دفع رسوم مواقف. هذا لا يبدو عادلاً".
بعد تطبيق نظام المواقف المدفوعة من "باركونيك"، لاحظ السكان انخفاضاً ملحوظاً في المركبات المركونة بشكل غير قانوني، وهو ما يعد علامة ترحيب. ومع ذلك، تسببت القيود المفروضة على سكان الاستوديوهات في مجمع زين في إزعاج كبير وعبء مالي.
وقالت ريشما صديقي، وهي أيضاً من سكان المبنى 17: "نحن سكان من ذوي الدخل المتوسط ندفع بالفعل إيجارات مرتفعة ونقيم هنا منذ 5-6 سنوات. نحث السلطات على منحنا نفس المعاملة كبقية السكان: موقف مجاني واحد، وهو ضرورة وليس رفاهية".
وقد تواصل السكان مع ملاك العقارات الأفراد واتصلوا بشركات إدارة المباني الخاصة بهم، بحثاً عن توضيح وحل. وأفاد أحد المستأجرين أن الإدارة ذكرت أنها في طور التنسيق مع "باركونيك" لمعالجة هذه القضية.
وقد تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع "باركونيك" للحصول على توضيح، وكان الرد لا يزال معلقاً وقت النشر.