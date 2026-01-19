انقسام حول "رسوم المواقف" في ديسكفري جاردنز

وقالت غريس، التي تسكن في ديسكفري جاردنز منذ عام 2011: "البريد الإلكتروني الجديد من باركونيك ذكر أن الوصول للمواقف يقتصر بصرامة على مواقف السرداب في مبانينا. وأي مركبة تُوجد متوقفة في الخارج ستعتبر غير مصرح لها وتخضع لرسوم المواقف. ومع ذلك، فإن مواقف السرداب محدودة وتُمنح فقط لمستأجري شقق الغرفة وصالة، مما يعني أن الاستوديو الخاص بي ليس له مساحة مخصصة. المستأجرون في الاستوديوهات بالمجمعات الأخرى يحصلون على موقف مجاني واحد، لكننا لم نُمنح تسهيلات مماثلة".