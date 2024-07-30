انفجار الإطارات يتسبب في حادثين مروريين بأبوظبي

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى فحص إطارات سياراتهم والتأكد من عدم وجود أي أضرار أو تشققات يمكن أن تسبب حوادث مرورية كبيرة، خاصة خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

كما حثت سائقي السيارات على استخدام الإطارات المطابقة لمواصفات مركباتهم والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة وسنة الصنع وملاءمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السفر للخارج.

وذكرت أن قيادة مركبة بإطارات تالفة تعد جريمة يعاقب عليها بغرامة قدرها 500 درهم و 4 نقاط سوداء وحجز المركبة لمدة أسبوع.

وتعود غالبية حوادث الطرق في دولة الإمارات إلى المخالفات المرورية، حيث ارتفعت الوفيات بنسبة 3 في المائة بسبب "سوء سلوك" سائقي السيارات، وفقاً لتقرير حديث.

وأظهرت "البيانات المفتوحة" التي تم تحميلها مؤخراً حول إحصاءات السلامة على الطرق لعام 2023 من قبل وزارة الداخلية حدوث 352 حالة وفاة على الطرق في جميع أنحاء البلاد في عام 2023.