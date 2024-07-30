انفجار الإطارات يتسبب في حادثين مروريين بأبوظبي
رصدت كاميرات الطرق التابعة لشرطة أبوظبي حادث مرور كبير تسبب فيه سائقان انفجرت إطاراتهما أثناء القيادة.
وشوهد حادثان مروريان منفصلان بسبب انفجار الإطارات في مقطع مدته 45 ثانية شاركته الشرطة يوم الاثنين. وفي أول 20 ثانية، شوهدت حافلة صغيرة تسير عبر المسار السريع عندما انفجرت إطاراتها فجأة، مما تسبب في انحراف السيارة، وكادت أن تصطدم بسيارة أخرى، وحاول السائق السيطرة على المركبة لكن قوة انفجار الإطار أدت إلى اصطدام الحافلة بالحاجز، وأدى الاصطدام بعد ذلك إلى دفع الحافلة إلى الدوران، مما أدى إلى قلبها من المسار السريع إلى المسار الأيمن من الطريق.
وفي المقطع الثاني، بدءاً من الثانية الـ 21 ، تظهر شاحنة صغيرة تسير في المسار الأيمن عندما انفجرت إطاراتها فجأة، وأدى انفجار الإطار غير المتوقع إلى فقدان السيطرة على المركبة وانحرافها عبر مسارات متعددة، مما أدى في النهاية إلى اصطدامها بالحاجز.
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ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى فحص إطارات سياراتهم والتأكد من عدم وجود أي أضرار أو تشققات يمكن أن تسبب حوادث مرورية كبيرة، خاصة خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
كما حثت سائقي السيارات على استخدام الإطارات المطابقة لمواصفات مركباتهم والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة وسنة الصنع وملاءمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السفر للخارج.
وذكرت أن قيادة مركبة بإطارات تالفة تعد جريمة يعاقب عليها بغرامة قدرها 500 درهم و 4 نقاط سوداء وحجز المركبة لمدة أسبوع.
وتعود غالبية حوادث الطرق في دولة الإمارات إلى المخالفات المرورية، حيث ارتفعت الوفيات بنسبة 3 في المائة بسبب "سوء سلوك" سائقي السيارات، وفقاً لتقرير حديث.
وأظهرت "البيانات المفتوحة" التي تم تحميلها مؤخراً حول إحصاءات السلامة على الطرق لعام 2023 من قبل وزارة الداخلية حدوث 352 حالة وفاة على الطرق في جميع أنحاء البلاد في عام 2023.