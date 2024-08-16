انطلاق طائرات الأجرة الجوية بالإمارات العام المقبل

سلمت شركة "آرتشر للطيران" الأميركية يوم الخميس أول طائرة "ميدنايت"، التي ستستخدم كسيارة أجرة جوية، إلى القوات الجوية الأميركية للتقييم.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت شركة "آرتشر" صفقة بملايين الدولارات مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتصنيع سيارات الأجرة الجوية وإنشاء مقرها الدولي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، فيما تم الكشف عن أن الشركة المطورة لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) ستطلق عمليات سيارات الأجرة الجوية العام المقبل.

ومن المتوقع أن تُحدث هذه التقنية الجديدة تحولاً كبيراً في وسائل النقل داخل الإمارات، حيث ستقلل وقت السفر بين أبوظبي ودبي من 60-90 دقيقة إلى 10-20 دقيقة فقط، بتكلفة تتراوح بين 800-1500 درهم للرحلة. كما ستكلف الرحلات داخل الإمارة حوالي 350 درهم.

وقال "نيخيل جول"، المدير التجاري لشركة "آرتشر للطيران"، في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" في مايو: "خلال الأشهر الثمانية عشر إلى الأربعة والعشرين المقبلة، سترون ركاباً هنا في الإمارات يسافرون على متن طائراتنا من مكان إلى آخر."

في وقت سابق، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على تقييم صلاحية طائرة "ميدنايت" العسكرية للطيران، وهي موافقة حاسمة تؤكد جاهزيتها للاختبار الجوي. وهذا يسمح بإجراء اختبارات موجهة من الحكومة على الطائرة لصالح القوات الجوية الأمريكية والتحقق من صحة المفاهيم التشغيلية والعسكرية المحددة.

بفضل قدرة هذه الطائرة على الإقلاع والهبوط العمودي ونظام الدفع الكهربائي ومعدل الضوضاء المنخفض، تعد طائرة "ميدنايت" من "آرتشر" مناسبة تماماً لعمليات الطيران العسكرية.

ومن المتوقع أن تصبح طائرة "ميدنايت" من "آرتشر" بديلاً أكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة والهدوء مقارنة بخيارات محركات الاحتراق الداخلي الحالية. وبالتالي، فهي تحمل وعداً بتعزيز الاستجابة السريعة والمرونة والفعالية التشغيلية عبر مجموعة واسعة من ملفات تعريف المهام.

قال "آدم جولدستاين"، الرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران". "يمثل هذا التسليم لحظة محورية ليس فقط لشركة "آرتشر" ولكن لمستقبل الطيران العسكري. هدفنا المشترك هو إثبات إمكانيات طائرة "ميدنايت" وضمان استمرار الولايات المتحدة في قيادة الطريق بأحدث التقنيات في العالم،"

وأضاف العقيد "إليوت لي"، كبير مسؤولي التسويق لدى وزارة الولايات المتحدة للقوات الجوية: "تتمتع طائرة "ميدنايت" من "آرتشر" بإمكانية تعزيز قدراتنا التشغيلية بشكل كبير. ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا مع شركائنا في الصناعة بينما نستكشف الطرق التي يمكن أن تساهم بها هذه الطائرة المتقدمة في تنفيذ المهام."