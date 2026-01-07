انسيابية أكبر بـ 30%.. إنجاز توسعة شارع الورقاء 1 بدبي

قال حمد الشحي، مدير الطرق في وكالة المرور والطرق، هيئة الطرق والمواصلات، “هذا المشروع يبني على الأعمال التي أكملتها هيئة الطرق والمواصلات في يونيو 2025، والتي شملت إنشاء نقاط دخول وخروج مباشرة إلى الورقاء من شارع الشيخ محمد بن زايد لتسهيل الوصول السلس إلى المنطقة والخروج منها. كما شملت أعمال تحسين المرور على شارع 13 في الورقاء 1، بامتداد حوالي 8 كيلومترات في كلا الاتجاهين، لخدمة سكان الورقاء ومستخدمي المدارس، كجزء من مشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية في المنطقة.”