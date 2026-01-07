انسيابية أكبر بـ 30%.. إنجاز توسعة شارع الورقاء 1 بدبي

أكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال توسعة المرور على شارع الورقاء 1، لتغطي طولًا إجماليًا يبلغ 7 كيلومترات في كلا الاتجاهين، من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع رأس الخور.
تم تحويل أربعة دوارات إلى تقاطعات ذكية مزودة بإشارات، مما ساهم في تحسين تدفق حركة المرور بنسبة تصل إلى 30 في المائة. شملت أعمال توسعة المرور أيضًا إنشاء شبكات متقدمة لتصريف مياه الأمطار بطول إجمالي يبلغ 6,600 متر طولي، وتركيب 324 عمود إنارة مجهز بأنظمة إضاءة حديثة، وتوفير 111 مساحة جديدة لوقوف السيارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير مسارات للمشاة على مساحة إجمالية تبلغ 41,000 متر مربع، مما ساهم في تحسين تدفق حركة المرور وتعزيز السلامة لجميع مستخدمي الطرق.
قال حمد الشحي، مدير الطرق في وكالة المرور والطرق، هيئة الطرق والمواصلات، “هذا المشروع يبني على الأعمال التي أكملتها هيئة الطرق والمواصلات في يونيو 2025، والتي شملت إنشاء نقاط دخول وخروج مباشرة إلى الورقاء من شارع الشيخ محمد بن زايد لتسهيل الوصول السلس إلى المنطقة والخروج منها. كما شملت أعمال تحسين المرور على شارع 13 في الورقاء 1، بامتداد حوالي 8 كيلومترات في كلا الاتجاهين، لخدمة سكان الورقاء ومستخدمي المدارس، كجزء من مشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية في المنطقة.”
وأضاف الشحي، “تلتزم هيئة الطرق والمواصلات بشدة بتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات الطرق، وإضاءة الشوارع، وأنظمة تصريف مياه الأمطار، بما يتماشى مع أهداف النمو السكاني والعمراني لدبي. تستجيب هذه الجهود لتطلعات السكان لبيئة حضرية متقدمة وتدعم رؤية دبي كمدينة ذكية ومزدهرة تضع جودة الحياة وسعادة السكان في مقدمة أولوياتها.”
“تشمل مشاريع التطوير التي تنفذها حاليًا هيئة الطرق والمواصلات في منطقة الورقاء ترقية شبكات الطرق الداخلية في الورقاء 3 والورقاء 4. يشمل نطاق الأعمال تعبيد الطرق، وإنشاء مسارات للمشاة وأرصفة، وتوفير مساحات لوقوف السيارات، بالإضافة إلى تطوير مسارات الدراجات. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الاتصال بمسارات الدراجات في المناطق المجاورة ودعم خيارات التنقل البديلة والمستدامة.”
عقدت هيئة الطرق والمواصلات جلسة تفاعلية في أكتوبر الماضي مع سكان وزوار مردف والورقاء لإطلاع الجمهور على آخر تطورات مشروع خط مترو دبي الأزرق داخل مناطقهم السكنية. كما استعرضت الجلسة مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لتطوير وتعزيز شبكة الطرق،
مسلطة الضوء على الجهود المستمرة لتحسين رضا السكان وتسهيل التنقل اليومي.
ناقشت الجلسة عدة مواضيع رئيسية، أبرزها التحويلات المرورية المقرر تنفيذها في الورقاء ومردف خلال المراحل المختلفة من المشروع. يعكس هذا النهج التزام هيئة الطرق والمواصلات بالتواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين والزوار في جميع أنحاء دبي من خلال إبقائهم على اطلاع بتحديثات المشروع، والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، وتحويلها إلى حلول عملية تساهم في تحسين جودة الحياة.