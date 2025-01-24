انتظار وتفاؤل لتفاصيل أسعار ومواعيد قطارات الاتحاد بين دبي وأبو ظبي

وبالنسبة لمهندس تكنولوجيا المعلومات "رون سانتوس"، فإن الإعلان يأتي في لحظة حاسمة في حياته. "لقد حصلت زوجتي على وظيفة في أبوظبي ويتعين علينا الانتقال"، قال. "هذا يعني أنه سيتعين علي القيادة لمدة ساعة إلى مكتبي في مركز دبي للسلع المتعددة كل يوم. سيكون من المثير معرفة ما إذا كان قطار الاتحاد يمكن أن يخفف من مشقة التنقل. الأمر سيعتمد على مكان المحطات وأين سنعيش. كما أنني أتساءل ما إذا كان سيكون ميسوراً من الناحية المالية."