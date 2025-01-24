انتظار وتفاؤل لتفاصيل أسعار ومواعيد قطارات الاتحاد بين دبي وأبو ظبي
ينفق "البراء الخاني"، المقيم في دبي والذي يقود سيارته إلى مكان عمله في أبو ظبي خمسة أيام في الأسبوع، حوالي 3000 درهم على البنزين وصيانة السيارة كل شهر. وعندما كشفت شركة الاتحاد للقطارات عن قطار فائق السرعة سيربط بين الإمارتين، شعر الخاني بالتفاؤل.
وقال لصحيفة الخليج تايمز يوم الجمعة: "عندما يتم إطلاق قطار الاتحاد، فإنه سيوفر اتصالاً ضرورياً للغاية. هناك العديد من التحديات الحالية التي يواجهها الناس عند السفر بين الإماراتين، والخيارات المتاحة مكلفة، وغير صديقة للبيئة، وتستغرق وقتاً طويلاً. السكك الحديدية ستسهل التنقل بين المدن بسلاسة.
أطلقت شركة الاتحاد للقطارات، الخميس، أول قطار ركاب كهربائي فائق السرعة في الإمارات العربية المتحدة، والذي سيسمح للمسافرين بالسفر بين دبي وأبو ظبي في 30 دقيقة فقط. وسيتم بناء محطات في ست مناطق: جزيرة الريم، والسعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي، وبالقرب من مطار آل مكتوم الدولي والجداف في دبي. ولم تتوفر بعد تفاصيل حول موعد بدء العمليات.
وتبلغ سرعة قطار الاتحاد الكهربائي 350 كيلومتراً في الساعة، وسيُصنف من بين أسرع قطارات الركاب في العالم. سيكون أسرع من قطار (TGV) عالي السرعة الشهير في فرنسا والذي يعمل بسرعة متوسطة تبلغ 320 كيلومتراً في الساعة. حالياً إن أسرع قطار هو قطار شنغهاي ترانسرابيد، الذي تبلغ سرعته القصوى 460 كيلومتراً في الساعة.
ويريد أحد السكان، "فيليب تشان"، أن يعرف ما إذا كانت القطارات ستحتوي على عربات للسيارات.
وقال تشان، الذي يدير مطعم "كونجيكي هوتوتوجيسو" الإمارات العربية المتحدة: "سيكون من الملائم للغاية أن نتمكن من قيادة سياراتنا إلى داخل القطار ثم ننطلق بها في محطة الوجهة".
وأضاف أن "مثل هذه القطارات موجودة في أوروبا وتحظى بشعبية كبيرة. وأعتقد أنه إذا توفرت هنا، فإنها ستقلل بشكل كبير من عدد الحوادث على شارع الشيخ زايد والطرق السريعة الأخرى".
كم سوف تكلف الرحلة؟
وبالنسبة لمهندس تكنولوجيا المعلومات "رون سانتوس"، فإن الإعلان يأتي في لحظة حاسمة في حياته. "لقد حصلت زوجتي على وظيفة في أبوظبي ويتعين علينا الانتقال"، قال. "هذا يعني أنه سيتعين علي القيادة لمدة ساعة إلى مكتبي في مركز دبي للسلع المتعددة كل يوم. سيكون من المثير معرفة ما إذا كان قطار الاتحاد يمكن أن يخفف من مشقة التنقل. الأمر سيعتمد على مكان المحطات وأين سنعيش. كما أنني أتساءل ما إذا كان سيكون ميسوراً من الناحية المالية."
ورغم أن سانتوس لا يستطيع ان يعرف إذا كان القطار سيجعل حياته أسهل في ظل المعلومات المحدودة المتاحة، إلا أنه كان متحمساً لوجود المزيد من خيارات النقل بين الإمارات.
وبالإضافة إلى القطار الكهربائي فائق السرعة، ستطلق شركة الاتحاد للقطارات أيضاً قطار ركاب سريع يربط بين الإمارات. وسيسافر بسرعة 200 كيلومتر في الساعة ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 400 راكب. وسوف يستخدم نفس السكك الحديدية التي تستخدمها قطارات الشحن وسيكون له أربع محطات في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة.
هل ستكون هناك حلول للوصول إلى المحطات النهائية؟
وقال الخاني إن مثل هذا الربط بين الولايات أمر شائع في مسقط رأسه في المملكة المتحدة وسيشكل نقطة تحول بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، أضاف أنه قد تكون هناك تحديات.
وقال إن "الجزء الأكثر أهمية هو كفاءة الاتصال بالمحطات النهائية. يجب أن يوفر اتصالاً بمناطق مختلفة ويجب أن تكون الأسعار منخفضة بما يكفي لجعلها منطقية مالياً للمسافرين المنتظمين لاستخدام القطار. لكن يجب أن أقول إن الاتحاد للسكك الحديدية هي خطوة أولى جيدة للغاية وأنا متأكد من أنها ستتحسن مستقبلاً".
وقالت سارة، وهي مقيمة أخرى تسافر من ديرة إلى جزيرة الريم للعمل، إنها ترغب بشدة في معرفة مواعيد القطار.
وأضافت: "أغادر المنزل الساعة الخامسة صباحاً لأكون في المكتب قبل السابعة صباحاً"، قالت. "حالياً، يبدأ مترو دبي في الساعة السادسة صباحاً. لذلك، حتى إذا كان هناك توافق مع قطار الاتحاد عند بدء تشغيله، فإنه لن يكون مفيداً للأشخاص مثلي لأن التوقيتات لا تتوافق. لذا، سأكون مهتمة بمعرفة ما سيحدث عندما يتم تشغيل خدمة القطارات".
ومع ذلك، قالت سارة إن هذه الخدمة ستكون مفيدة للغاية لأطفالها عندما يذهبون إلى الكلية.
وأضافت: "إن توأمي الآن في الصف الحادي عشر، ويريد أحدهما الدراسة في المدينة الجامعية بالشارقة والآخر في أبوظبي. كنا نفكر في توفير سكن داخلي لهما، ولكن من يدري، ربما بحلول ذلك الوقت، يكون هناك وسيلة لهما للسفر من وإلى الجامعة كل يوم والعودة إلى المنزل لتناول العشاء مع العائلة".