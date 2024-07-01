اليوم انطلاق خدمة الحافلات في "داماك هيلز 2"

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت منطقة داماك هيلز 2 خياراً شائعاً للمقيمين الذين يرغبون في السكن في منزل مستقل دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على الإيجار. في عام 2021، بلغ الإيجار السنوي لفيلا مكونة من ثلاث غرف نوم في المنطقة إلى 40 ألف درهم إماراتي فقط.