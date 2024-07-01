اليوم انطلاق خدمة الحافلات في "داماك هيلز 2"
علمت صحيفة الخليج تايمز أنه ابتداءً من اليوم الأول من يوليو، سيتم توفير خدمة حافلات عامة جديدة لسكان منطقة "داماك هيلز 2"، الحي الشهير الذي يقع على مشارف دبي.
وتم وضع لافتات محطات الحافلات التي تحمل شعار هيئة الطرق والمواصلات داخل المجمع السكني، والتي توضح المسار الجديد الذي يحمل اسم DA2، والذي سيمر حول مجمعات داماك هيلز 2 قبل التوجه إلى مدينة دبي للاستوديوهات.
وأكد مسؤول مركز الاتصال في هيئة الطرق والمواصلات أنه سيتم تشغيل الحافلات الجديدة DA2 اليوم في الأول من يوليو .
و"تنطلق الرحلات كل ساعتين على الطريق بين داماك هيلز 2 ومدينة دبي للاستوديوهات"، بحسب اللوحة الإعلانية التي نشرتها هيئة الطرق والمواصلات في محطة الحافلات.
وذكر على اللوحة أن أول رحلة تنطلق من المجمع السكني ستكون في الساعة 5.47 صباحاً وتكون الأخيرة في الساعة 9.32 مساءً يومياً. وسيتم فرض رسوم ثابتة على الركاب قدرها 5 دراهم لكل رحلة.
الصورة التالية هي لوحة المعلومات التي توضح محطات داماك هيلز 2 على طول الطريق إلى مدينة دبي للاستوديوهات:
ومن المتوقع أن يوفر خيار النقل العام الجديد راحة لسكان داماك هيلز 2 حيث يتعين على معظمهم قيادة سياراتهم للذهاب إلى العمل .
ويعتمد أولئك الذين لا يملكون سيارات - مثل المغتربة الفلبينية ليندا بانجانيبان - على حافلة النقل المجانية التي تديرها إدارة المجمع. ولكن غالباً ما تكون هذه الحافلات ممتلئة، خاصة خلال ساعة الذروة، لذلك لا يبقى لليندا خيار سوى دفع 90 إلى 100 درهم مقابل ركوب سيارة أجرة إلى المدينة.
وأضافت: "سيكون خيار هذه الحافلة المقدم من قبل هيئة الطرق والمواصلات بمثابة مساعدة كبيرة بالتأكيد. يمكنك تخيل الفرق بين إنفاق 100 درهم على رحلة سيارة أجرة أو إنفاق 5 دراهم على رحلة الحافلة. ستكون الرحلة أطول بالتأكيد - لكنني لا أمانع إذ أن القدرة على التوفير تستحق ذلك."
تنطلق الرحلة بالركاب إلى مدينة دبي للاستوديوهات، حيث يمكنهم العثور على حافلة أخرى للوصول إلى المترو.
على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت منطقة داماك هيلز 2 خياراً شائعاً للمقيمين الذين يرغبون في السكن في منزل مستقل دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على الإيجار. في عام 2021، بلغ الإيجار السنوي لفيلا مكونة من ثلاث غرف نوم في المنطقة إلى 40 ألف درهم إماراتي فقط.