اليوم..رأس الخيمة تطلق خدمة سيارات الأجرة العتيقة

سيتمكن الزوار إلى رأس الخيمة قريبًا من استكشاف الإمارة بأسلوب عتيق، مع سيارات الأجرة الكلاسيكية المستوحاة من التراث التي ستعمل على بعض من أشهر الطرق السياحية.
أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات (RAKTA) أن خدمة سيارات الأجرة الكلاسيكية ستنطلق رسميًا اليوم 12 ديسمبر 2025 كجزء من جهود الإمارة لتوسيع خيارات التنقل وتعزيز تجربة السياحة الشاملة.
ستعمل الخدمة يوميًا من الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، مما يتيح للزوار الاستمتاع بجولات مسائية تتماشى مع الطابع الكلاسيكي والهوية البصرية للمفهوم.
تدعم المبادرة خططًا أوسع لتنويع خدمات النقل مع إبراز الطابع الثقافي لرأس الخيمة.
وستعمل سيارات الأجرة على طرق محددة، بما في ذلك الحركة الداخلية داخل جزيرة المرجان، وطريق يربط الجزيرة بكورنيش القواسم في كلا الاتجاهين، وطريق يمتد على طول كورنيش القواسم.
تم تصميم الشبكة لتحسين الاتصال بين الوجهات الترفيهية والسياحية الرئيسية مع تقديم رحلة للركاب مفعمة بأجواء التراث.
تعليقًا على المبادرة، قال المهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، إن الخدمة الجديدة تعزز نظام النقل في الإمارة من خلال تقديم خيارات تنقل متنوعة تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء. وأشار إلى أن خدمة سيارات الأجرة الكلاسيكية تعكس الروح الثقافية لرأس الخيمة وتساهم في جاذبية السياحة المتزايدة للإمارة.
وأضاف البلوشي أن هيئة رأس الخيمة للمواصلات تواصل تقديم خدمات مبتكرة تواكب تطور الإمارة وتدعم مكانتها كقائد في حلول النقل الحديثة والفعالة.
تشكل الخدمة الجديدة جزءًا من جهود راك تا لتطوير عروض تنقل مميزة تبرز هوية رأس الخيمة السياحية المتنامية مع تعزيز الاتصال عبر أبرز وجهاتها.
