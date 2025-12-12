اليوم..رأس الخيمة تطلق خدمة سيارات الأجرة العتيقة

تعليقًا على المبادرة، قال المهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، إن الخدمة الجديدة تعزز نظام النقل في الإمارة من خلال تقديم خيارات تنقل متنوعة تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء. وأشار إلى أن خدمة سيارات الأجرة الكلاسيكية تعكس الروح الثقافية لرأس الخيمة وتساهم في جاذبية السياحة المتزايدة للإمارة.