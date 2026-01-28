المواقف المدفوعة تصل "قرية جميرا الدائرية" لإنهاء أزمة الازدحام

رُصد تركيب لوحات المواقف المدفوعة في مختلف أنحاء منطقة "قرية جميرا الدائرية" (JVC) في دبي، مما يشير إلى قرب تفعيل نظام المواقف المأجورة في المجمع السكني.

وسيتعين على السكان والزوار دفع رسوم مقابل ركن سياراتهم بمجرد تفعيل النظام، حيث لاحظت صحيفة "خليج تايمز" وجود العديد من لوحات المواقف المدفوعة "المغطاة" والمنتشرة داخل الحي، وتحديداً حول منطقة (JVC District 15). ووفقاً لمركز اتصال شركة "باركونيك" (Parkonic)، سيتم رفع الأغطية بمجرد تفعيل المواقف المدفوعة رسمياً.

وقد تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع شركة "باركونيك" للحصول على توضيحات بشأن تاريخ التفعيل وقيمة الرسوم. وبناءً على اللوحات التي رصدتها الصحيفة، فإن رمز منطقة المواقف المدرج هو (P105).

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

وأفاد السكان أن اللوحات، التي بدأوا بملاحظتها يوم الاثنين (26 يناير)، أثارت تساؤلات حول الرسوم، ومناطق المواقف، والجداول الزمنية للتطبيق. وقالت مريم، وهي من سكان المنطقة، إنها لا تتأثر بشكل مباشر لأن بنايتها توفر موقفاً مخصصاً، وهو أمر شائع في العديد من المشاريع السكنية الحديثة في المجمع.

وأضافت مريم: "معظم المباني الحديثة في قرية جميرا الدائرية تشمل مواقف للسيارات، لكنني لاحظت الكثير من السيارات المهجورة أو المتعطلة في أنحاء المنطقة، مما يشوه المظهر العام. سأكون سعيدة جداً إذا ساعد هذا الإجراء في تنظيم الأمور بشكل أفضل". كما لاحظت صحيفة "خليج تايمز" بالفعل وجود عدة مركبات مهجورة مركونة داخل الحي.

وتواجه قرية جميرا الدائرية، وهي منطقة سكنية شهيرة تضم مزيجاً من البنايات الشققية والمقاهي والنوادي الرياضية واستوديوهات "البيلاتس" وصالونات التجميل، ضغوطاً طويلة الأمد في توفر المواقف، لا سيما حول المناطق التجارية التي ترتفع فيها حركة الزوار.

وأضافت مريم أن المواقف المدفوعة قد تخفف الازدحام بالقرب من المحلات التجارية، حيث تشغل السيارات المركونة لفترات طويلة المساحات المحدودة. وقالت: "مع وجود الكثير من المقاهي والنوادي الرياضية والصالونات، يصعب غالباً العثور على موقف قريب لأن المساحات يشغلها سكان أو سيارات لم تتحرك منذ فترة طويلة. المواقف المدفوعة قد تجعل وصول الزوار والعملاء إلى هذه الأماكن أسهل".