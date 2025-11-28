"المسار الأصفر" ينطلق: رأس الخيمة تربط مراكزها السياحية وجبل جيس بخدمة حافلات جديدة

المسار الأصفر هو خدمة نقل عام داخلية جديدة تهدف إلى تحسين الربط بين المراكز السياحية الرئيسية والجبال. أطلقتها هيئة النقل في رأس الخيمة (راكـتا)، وتشكل هذه المبادرة جزءاً من الخطة الرئيسية للنقل في الإمارة 2030.

تم تطوير المسار بالتعاون مع مرجان، حيث يربط الجزيرة الحمراء بجبل جيس عبر جزيرة المرجان، ويخدم الفنادق الكبرى والوجهات السياحية الشهيرة في جميع أنحاء الإمارة.

سيعمل المسار في عطلات نهاية الأسبوع فقط من الجمعة إلى الأحد ابتداءً من 28 نوفمبر 2025 وحتى نهاية أبريل 2026. ستغادر الحافلات كل ثلاث ساعات بين الساعة 6 صباحاً و9 مساءً، مع انطلاق الرحلة الأولى من الجزيرة الحمراء مروراً بجزيرة المرجان، بينما تغادر الرحلة الأخيرة من جبل جيس في الساعة 9 مساءً.

يغطي المسار الأصفر 14 محطة رئيسية، بما في ذلك فنادق بارزة مثل منتجع سوفيتل شاطئ الحمرا، قرية الحمرا، والدورف أستوريا، ريكسوس باب البحر، دبل تري من هيلتون ريزورت آند سبا، منتجع موفنبيك جزيرة المرجان، روف جزيرة المرجان، هامبتون من هيلتون، بولمان ريزورت جزيرة المرجان، ومنتجع راديسون رأس الخيمة جزيرة المرجان. وتشمل المحطات الإضافية أدنوك جبل جيس، مخيم المستكشفين بير غريلز، نزل جبل سايج، حديقة منصة مشاهدة جيس، ومطعم 1484 باي بورو.

قالت راكـتا إن جميع الحافلات التي تخدم المسار الجديد مجهزة بميزات متقدمة، بما في ذلك خدمة الواي فاي على متن الحافلة، التتبع الفوري المرتبط بمركز التحكم والمراقبة الذكي، مراقبة الرحلات عبر تطبيق سير، وأنظمة الدفع الإلكتروني، مما يعزز الكفاءة العامة وتجربة الركاب.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز شبكة النقل العام في رأس الخيمة من خلال توفير خيار تنقل آمن وميسور ومريح للسكان والسياح.