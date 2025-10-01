المركبات ذاتية القيادة في شوارع أبوظبي نهاية العام

صُمم هذا النظام الفريد لتخفيف ازدحام المدن، إذ يسمح له بتجاوز المحطات والوصول إلى وجهته النهائية دون أي توقف. وصرح أحد ممثلي الشركة: "سيكون هناك مساران متوازيان. في كل محطة، تنتظر أربع أو خمس عربات. سيتمكن الراكب من ركوبها واختيار المحطة التي يريدها. إذا أراد الذهاب إلى المحطة الأخيرة، ستتجاوز العربة جميع المحطات وتذهب إلى المحطة الأخيرة على المسار الموازي".