المركبات ذاتية القيادة في شوارع أبوظبي نهاية العام

قد تبدأ المركبات ذاتية القيادة بنقل الركاب عبر شوارع أبوظبي المزدحمة بنهاية هذا العام، وفقًا لمسؤول كبير. وصرح سيباستيان مانجيانت، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل (ADT)، بأن نظام "أوربانلوب" (Urbanloop) من الجيل الجديد، والقادم ذاتيًا، سيجعل التنقل اليومي أكثر أمانًا وكفاءة.
"قررنا قبل عام الدخول في شراكة مع [أوربانلوب]. وبعد عام، أصبح لدينا الوحدة في الجناح، وبحلول نهاية هذا العام وقرب العام المقبل، سيكون لدينا نظام متحرك، وسنكون جاهزين لانطلاق الأعمال،" قال مانجانت.
كان يتحدث في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر السكك الحديدية العالمي في أبوظبي يوم الثلاثاء. وعُرض في جناح شركة أبوظبي للمواصلات نموذج أولي لكبسولات النقل المصممة لنقل الركاب.
تتسع مقصورة العرض لثمانية ركاب كحد أقصى - أربعة جالسين وأربعة واقفين. كما تتوفر مقصورات أكبر وأصغر، تتسع من شخصين إلى عشرة ركاب، وفقًا لبيان صحفي اطلعت عليه صحيفة خليج تايمز . كما أنها مناسبة للدراجات الهوائية والكراسي المتحركة.
وفقًا لمصدر، يخضع نظام القيادة الذاتية حاليًا لمرحلة الاختبار في جزيرة الريم بأبوظبي، وهو مصمم ليناسب ظروف الطقس المحلية من حرارة وغبار. وصرح ممثل في جناح شركة أبوظبي للتطوير العقاري (ADT) بأنه في الإمارات، تُختبر المركبة بسرعات تقارب 20 كيلومترًا في الساعة، بينما يسمح لها النظام بالسير بسرعة تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة في فرنسا.
صُمم هذا النظام الفريد لتخفيف ازدحام المدن، إذ يسمح له بتجاوز المحطات والوصول إلى وجهته النهائية دون أي توقف. وصرح أحد ممثلي الشركة: "سيكون هناك مساران متوازيان. في كل محطة، تنتظر أربع أو خمس عربات. سيتمكن الراكب من ركوبها واختيار المحطة التي يريدها. إذا أراد الذهاب إلى المحطة الأخيرة، ستتجاوز العربة جميع المحطات وتذهب إلى المحطة الأخيرة على المسار الموازي".
طُبِّق النظام لأول مرة في أولمبياد باريس العام الماضي، حيث نقل أكثر من 30 ألف راكب على مسار طوله كيلومتران. يتميز النظام بسرعة وسهولة تركيبه، ولا يتطلب سوى الحد الأدنى من البنية التحتية وأعمال الطرق. كما أنه يُسهم، بفضل استهلاكه المنخفض للطاقة، في تحقيق الأهداف البيئية والمناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بفضل ميزاتها، قد تُثبت Urbanloop وغيرها من المركبات ذاتية القيادة فعاليتها العالية في توفير حلولٍ فعّالة لمسافري الاتحاد للقطارات في رحلاتهم الأولى والأخيرة. وصرح حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في Space 42: "إذا ربطنا شبكة السكك الحديدية بالمركبات ذاتية القيادة، يُمكننا تحويل الناس من المركبات الخاصة إلى استخدام نموذج مشترك للمركبات".
وافق مانجنت على ذلك، وقال إن أبوظبي قادرة على اتخاذ "خطوة جريئة" فيما يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، لكن الأمر يتطلب تغييرًا في العقلية. وأضاف أن تشجيع الركاب على التخلي عن السيارات الخاصة لن يتحقق إلا عندما يصبح النقل العام أكثر ملاءمةً وراحةً وترابطًا.
قال: "إذا علم الناس أن الشبكة بأكملها مترابطة ومترابطة، فسيعلمون أنهم سيحظون بالرعاية اللازمة". وأقرّ بأن سرعات المركبات ذاتية القيادة الحالية، التي تبلغ حوالي 20 كم/ساعة في حركة المرور المختلطة، ليست مثالية، لكنه قال إن ذلك قد يتغير.
إذا نجحنا في استخدام أطر عمل تجريبية، ومشاريع تجريبية، وتوسيع نطاق التوسّع، فسنبدأ بتوفير خدمة نقل أخير أكثر فعالية. وبهذا، يُمكن تحفيز الناس على استخدام وسائل النقل العام.