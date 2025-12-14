الكشف عن تفاصيل مشروع الخط الأزرق لمترو دبي
سيتضمن الخط الأزرق لمترو دبي 5 محطات مرتفعة، و 4 محطات تحت الأرض، و 4 "محطات مرتفعة مستقبلية" ومحطة تبادل واحدة تحت الأرض، حسبما ذكرت هيئة الطرق والمواصلات.
ستتكون الشبكة من 14.5 كيلومتر فوق الأرض، و 15.5 كيلومتر تحت الأرض، بطاقة استيعابية تزيد عن 350,000 مسافر يوميًا.
يمثل الإعلان عن خط المترو الجديد، الذي يربط بين الخط الأحمر والخط الأخضر، إنجازًا رئيسيًا في فصل النقل بدبي. وضع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حجر الأساس للخط الأزرق في شهر يونيو، وتم الكشف عن المحطة الأولى.
حتى نوفمبر 2025، تم إنجاز 10 في المائة من أعمال البناء، في غضون خمسة أشهر فقط.
ألقِ نظرة على خريطة المسار، هنا:
أين ستمر المحطات؟
تم الكشف سابقًا أن المسار الأول، الذي يضم 10 محطات، يبدأ من محطة الخور (Creek) التابعة للخط الأخضر، ويمر عبر دبي فستيفال سيتي، خور دبي، رأس الخور، قبل أن يصل إلى المدينة العالمية 1، والتي تتضمن محطة تبادل تحت الأرض. يستمر المسار نحو المدينة العالمية 2 و 3، ويمتد إلى واحة دبي للسيليكون وصولاً إلى المدينة الأكاديمية.
المسار الثاني، الذي يضم أربع محطات، يبدأ من محطة سنتربوينت (Centrepoint) التابعة للخط الأحمر، ويمر عبر مردف والورقاء، وينتهي عند محطة التبادل في المدينة العالمية 1.
تصميم الشكل الخارجي للمحطات المرتفعة استُلهم من شكل صدفة البحر، بينما يعكس التصميم الداخلي للمحطات سبعة نماذج موضوعية: التراث، والأرض، والهواء، والنار، والماء.
تصميم المحطة الأولى
تصميم المحطة الأولى تم تصميم المحطة الأولى، التي سُميت محطة إعمار العقارية، على يد العقول المبدعة التي صممت أطول برج في العالم، برج خليفة. كما صممت شركة الهندسة المعمارية الأمريكية الشهيرة سكيدمور، أوينغز وميريل (SOM) البرج الأولمبي في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو.
يبلغ ارتفاع المحطة 74 مترًا (242 قدمًا)، وتضم 3 مستويات، وستكون أعلى محطة مترو في العالم. يتميز التصميم الحالي بجدران شاهقة تصل إلى السماء، مع الاحتفاظ بالقوس النموذجي لمحطات المترو. يمكن لأشعة الشمس أن تخترق المنصة عبر ألواح زجاجية وُضعت بشكل استراتيجي.
اقرأ تقرير خليج تايمز لمعرفة المزيد عن تصميم أول محطة لخط المترو الأزرق.
التأثير على المجتمعات
حتى الآن، تم الإعلان عن تحويلات مرورية في أجزاء متعددة من الإمارة، حيث تسابق دبي الزمن لإنجاز الخط الأزرق للمترو.
كما أصبح القرب من وسيلة النقل الرئيسية هذه عاملًا محددًا للمجتمعات، مع ارتفاع الإيجارات في المناطق القريبة من خط المترو الجديد.
من المتوقع أن يقلل خط المترو الازدحام المروري على مساراته المخدومة بنسبة 20 في المائة. بحلول عام 2029، من المتوقع أن يستخدم ما يقدر بنحو 50,000 طالب جامعي من المدينة الأكاديمية الخط الأزرق.