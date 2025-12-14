الكشف عن تفاصيل مشروع الخط الأزرق لمترو دبي

تم الكشف سابقًا أن المسار الأول، الذي يضم 10 محطات، يبدأ من محطة الخور (Creek) التابعة للخط الأخضر، ويمر عبر دبي فستيفال سيتي، خور دبي، رأس الخور، قبل أن يصل إلى المدينة العالمية 1، والتي تتضمن محطة تبادل تحت الأرض. يستمر المسار نحو المدينة العالمية 2 و 3، ويمتد إلى واحة دبي للسيليكون وصولاً إلى المدينة الأكاديمية.