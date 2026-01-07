"القبة الأمنية": نظام ذكي لتأمين طرق ومناطق رأس الخيمة

كشفت شرطة رأس الخيمة عن مشروع القبة الأمنية المتكاملة، وهو أحد المبادرات الأكثر تحولاً في الإمارة التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وتحسين أمن الطرق، وتحسين الاستجابة للطوارئ من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

القبة الأمنية هي نظام أمني ذكي متكامل يستخدم تقنيات المراقبة المتقدمة وتحليلات البيانات المتطورة. من خلال تحليل وربط البيانات والعمليات التشغيلية عبر منصة رقمية واحدة، يوفر النظام تغطية شاملة للطرق والمناطق الحيوية في رأس الخيمة. يعزز هذا النهج المتكامل توفر البيانات اللازمة للتنبؤ بالمخاطر، ويقوي الاستعداد والقدرات الاستباقية، ويحسن أوقات الاستجابة في جميع قطاعات الشرطة.