"القبة الأمنية": نظام ذكي لتأمين طرق ومناطق رأس الخيمة

كشفت شرطة رأس الخيمة عن مشروع القبة الأمنية المتكاملة، وهو أحد المبادرات الأكثر تحولاً في الإمارة التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وتحسين أمن الطرق، وتحسين الاستجابة للطوارئ من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
القبة الأمنية هي نظام أمني ذكي متكامل يستخدم تقنيات المراقبة المتقدمة وتحليلات البيانات المتطورة. من خلال تحليل وربط البيانات والعمليات التشغيلية عبر منصة رقمية واحدة، يوفر النظام تغطية شاملة للطرق والمناطق الحيوية في رأس الخيمة. يعزز هذا النهج المتكامل توفر البيانات اللازمة للتنبؤ بالمخاطر، ويقوي الاستعداد والقدرات الاستباقية، ويحسن أوقات الاستجابة في جميع قطاعات الشرطة.
يتماشى المشروع مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الداخلية ورؤية 'نحن الإمارات 2031'، ويعكس الجهود المبذولة لاعتماد أحدث التقنيات لمنع الجريمة والحد منها، وكذلك لضمان طرق أكثر أمانًا واستجابات أسرع للطوارئ. تم تصميمه وفقًا لأفضل الممارسات الشرطية المحلية والدولية لدعم استدامة وتنافسية جودة الحياة المتعلقة بالأمن في الإمارة.
قال العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية، إن المشروع يدعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي في الإمارات ويسترشد برؤية مستقبلية. وأشار إلى أنه يهدف إلى تعزيز النظام الأمني الذكي لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز المرونة المؤسسية لمواكبة تطور الأساليب الإجرامية، وتقوية الجهود الاستباقية لمكافحة الجريمة والحد منها على المستويين المحلي والدولي.
أضاف العميد بن سيف أن المشروع تم تنفيذه في مراحل محددة بوضوح ويستند إلى إطار عمل تشغيلي شامل يدمج التخطيط الاستراتيجي والاستخبارات، ومبادئ الحوكمة، وإدارة المخاطر، وإدارة التغيير. يضمن هذا النهج الكفاءة والفعالية، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين جميع قطاعات الشرطة، بما في ذلك الفرق الجنائية والمرورية والتشغيلية، من خلال منصة رقمية موحدة.
من خلال مشروع القبة الأمنية المتكاملة، تهدف شرطة رأس الخيمة إلى تحقيق الأهداف الوطنية لمؤشرات التنافسية الجنائية والمرورية، مع تعزيز السلامة والأمن لجميع فئات المجتمع.
