الفن يلتقي بالهندسة.. جسر مشاة جديد يزين"القوز الإبداعية"

جسر للمشاة والدراجات الهوائية بتصميم فني يمتد لمسافة 45 متراً، مفتوح الآن للجمهور في شارع المنارة بالقوز. كما تم إدخال ثلاثة مراكز تنقل متكاملة، إلى جانب 4 كيلومترات من المسارات المخصصة للمشاة وراكبي الدراجات ووسائل التنقل الخفيف.

سيتم أيضاً تحويل عدد قليل من الشوارع المختارة في المنطقة إلى مساحات حضرية للمشاة خلال مهرجان القوز الفني في نهاية هذا الأسبوع.

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) يوم الجمعة إن هذه كلها أجزاء من حزمة مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تعزيز الاتصال وتقوية تكامل النقل في منطقة القوز الإبداعية بدبي.

أشارت هيئة الطرق والمواصلات، وهي عضو في اللجنة العليا لمنطقة القوز الإبداعية، إلى أن “المنطقة توفر نظاماً بيئياً متكاملاً يدعم جميع مراحل العملية الإبداعية، من التصميم والإنتاج إلى العرض والتسويق، مع توفير فرص معيشة وعمل بأسعار معقولة.”

تضم منطقة القوز الإبداعية أيضاً أماكن مخصصة لاستضافة الفعاليات، ومساحات عامة عالية الجودة مصممة لتشجيع المشي والتنقل النشط. وأضافت هيئة الطرق والمواصلات: “تشكل هذه العناصر هوية حضرية مميزة وتعزز مكانة المنطقة كوجهة على مدار العام للتجارب الثقافية والتعليمية والترفيهية.”