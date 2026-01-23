الفن يلتقي بالهندسة.. جسر مشاة جديد يزين"القوز الإبداعية"

جسر للمشاة والدراجات الهوائية بتصميم فني يمتد لمسافة 45 متراً، مفتوح الآن للجمهور في شارع المنارة بالقوز. كما تم إدخال ثلاثة مراكز تنقل متكاملة، إلى جانب 4 كيلومترات من المسارات المخصصة للمشاة وراكبي الدراجات ووسائل التنقل الخفيف.
سيتم أيضاً تحويل عدد قليل من الشوارع المختارة في المنطقة إلى مساحات حضرية للمشاة خلال مهرجان القوز الفني في نهاية هذا الأسبوع.
قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) يوم الجمعة إن هذه كلها أجزاء من حزمة مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تعزيز الاتصال وتقوية تكامل النقل في منطقة القوز الإبداعية بدبي.
أشارت هيئة الطرق والمواصلات، وهي عضو في اللجنة العليا لمنطقة القوز الإبداعية، إلى أن “المنطقة توفر نظاماً بيئياً متكاملاً يدعم جميع مراحل العملية الإبداعية، من التصميم والإنتاج إلى العرض والتسويق، مع توفير فرص معيشة وعمل بأسعار معقولة.”
تضم منطقة القوز الإبداعية أيضاً أماكن مخصصة لاستضافة الفعاليات، ومساحات عامة عالية الجودة مصممة لتشجيع المشي والتنقل النشط. وأضافت هيئة الطرق والمواصلات: “تشكل هذه العناصر هوية حضرية مميزة وتعزز مكانة المنطقة كوجهة على مدار العام للتجارب الثقافية والتعليمية والترفيهية.”
الجسر مغطى بلوحات جدارية. وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أنه “يتضمن عناصر تصميم جمالية تتوافق تماماً مع هوية المنطقة وبيئتها العمرانية.” يبلغ طوله 45 متراً، وعرضه 5.5 أمتار، وارتفاعه 6 أمتار، ويشمل منحدرين للوصول، يمتد كل منهما لمسافة 210 أمتار.
في غضون ذلك، تم بناء مراكز التنقل الثلاثة إلى جانب مسارات للمشاة والدراجات الهوائية تمتد لمسافة إجمالية تبلغ 4 كيلومترات.
قالت هيئة الطرق والمواصلات: “تعزز هذه المبادرات الاتصال بين منطقة القوز الإبداعية ومحطة مترو أونباسيف ومحطة حافلات القوز، مما يدعم حركة سلسة وفعالة متعددة الوسائط،” مضيفة أن المشروع جزء من الخطة الرئيسية لدبي لتطوير مسارات المشاة في جميع أنحاء الإمارة.
يقدم المشروع مساحات حضرية مرنة مصممة لاستضافة الفعاليات الفنية والمهرجانات الثقافية، مما يتيح الإغلاق المؤقت لشوارع مختارة وتحويلها إلى واحات حضرية مخصصة للمشاة فقط خلال الفعاليات. “ومن بين هذه الفعاليات مهرجان القوز الفني، المقرر إقامته يومي 24 و25 يناير، والذي تنظمه السركال أفينيو بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)،” تابعت هيئة الطرق والمواصلات.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات، إن المشاريع ستساعد في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة مع تعزيز كفاءة التنقل الحضري.
“كما يدعم المشروع مفهوم مدينة الـ 20 دقيقة من خلال تشجيع السكان والزوار على تبني وسائل تنقل خفيفة صديقة للبيئة. ويساهم في خلق بيئة حضرية مستدامة وصحية ومنخفضة الكربون من خلال توسيع المساحات الخضراء، مع دعم النشاط الاقتصادي والكشف عن فرص استثمارية جديدة.”
وأضافت هالة بدري، المدير العام لدبي للثقافة: “إن استكمال مشاريع التنقل الخفيف وتكامل النقل سيعزز جاذبية المنطقة بشكل أكبر.
“(نحن نواصل) التزامنا بتنشيط المنطقة من خلال مبادرات وبرامج عالية التأثير تدعم المبتكرين وتسلط الضوء على الفرص المتاحة في الصناعات الثقافية والإبداعية للمدينة. وتتماشى هذه الجهود مع تركيزنا على الاستثمار في المواهب الشابة وتوطيد دور دبي كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي.”
