العطلة الصيفية تخفف الازدحام المروري وتقلل وقت التنقل

أصبحت الحياة أسهل هذه الأيام بالنسبة للعديد من المقيمين في دولة الإمارات، مع خلو الطرق من الاختناقات المرورية، حيث انخفض التنقل اليومي فجأة إلى النصف وكل ذلك بفضل العطلة الصيفية.

وعادة ما يغادر المغترب "عويس تور" منزله في الشارقة في الساعة 7:30 صباحاً ويصل إلى مكتبه في دبي بحلول الساعة 9 صباحاً. وقال المقيم الذي يعمل مديراً فنياً في إحدى الشركات الاستشارية: "الآن، يمكنني الوصول إلى مكتبي خلال 40 إلى 50 دقيقة فقط."

وقال إن التنقل في المساء أصبح الآن "بمثابة النسيم"، تعبيراً عن مدى سهولته، فما كان يستغرق ساعة و 20 دقيقة أصبح الآن يستغرق 45 دقيقة فقط."

وهذا يعني أن "تور" يوفر كل يوم ما لا يقل عن 85 دقيقة. وقال: "أعود إلى المنزل في وقت مبكر من المساء، مما يمنحني وقتاً إضافياً أقضيه مع الأصدقاء، ويمكنني القيام بالعديد من المهام في المنزل."

كما اختفى الازدحام الشديد في حركة المرور من الشارقة إلى دبي في الصباح ومن دبي إلى الشارقة في المساء، وهو اتجاه يُلاحظ عادةً خلال هذا الوقت من العام، عندما تسافر العائلات لقضاء العطلات.

عبد الرحمن، مغترب سوداني وطبيب أسنان، يعيش في منطقة مويلح بالشارقة ويتنقل إلى البرشاء في دبي كل يوم.

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز قال: "في الأيام العادية، تستغرق رحلتي حوالي ساعة و 30 دقيقة، لكن خلال العطلة الصيفية، أصل إلى مكان عملي خلال 40 إلى 45 دقيقة فقط."

وفي طريقه إلى المنزل، كان يضطر عادة إلى السير ببطء شديد عبر الطرق المزدحمة حتى وقت متأخر قد يصل إلى الساعة 9.30 و 10 مساءً. وقال عبد الرحمن: "الآن الطرق شبه فارغة ويمكنني القيادة بأقصى سرعة."

وأضاف: "كنت أتحدث مع زميل لي حول حالة المرور وعلمت منه أن العديد من أقاربه وأصدقائه كانوا في إجازة، ثم قلت في نفسي، قد يكون هناك الآلاف منهم في إجازة، مما خفف بشكل كبير من الازدحام المروري على الطرق."

وأضاف أنه يقوم باستغلال كل الوقت الإضافي بشكل مفيد. فهناك المزيد من الوقت الجيد لقضائه مع العائلة، والمزيد من الوقت الخاص به، وضغط أقل على الطريق.