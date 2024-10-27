الشارقة تمدد ساعات مواقف السيارات المدفوعة حتى منتصف الليل
أعلنت الشارقة عن ساعات عمل جديدة لمواقف السيارات مدفوعة الأجر في مناطق محددة لمدة سبعة أيام اعتباراً من الأحد 27 أكتوبر. ويتم تحديد هذه المناطق من خلال لوحات إرشادية زرقاء اللون لمواقف السيارات.
وبموجب التوقيت المعدل، سيدفع السائقون في الشارقة رسوم المواقف من الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل. وفي السابق، كانت رسوم المواقف المدفوعة تطبق من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.
وستظل مواقف السيارات المدفوعة لمدة 16 ساعة متاحة طوال أيام الأسبوع وفي أيام العطلات الرسمية. وفي الشارقة، عادة ما يتم تحديد أماكن وقوف السيارات بعلامات زرقاء وبيضاء على الأرصفة، مصحوبة بلافتات تقدم تعليمات واضحة حول الاستخدام والرسوم.
أعلنت بلدية مدينة الشارقة، في بيان لها، عن تمديد ساعات وقوف السيارات المدفوعة في المناطق الزرقاء التي تطبق عليها الرسوم، وذلك طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، بهدف تعزيز كفاءة وقوف السيارات وتحسين توافر المساحات.
بدلاً من رسوم المواقف اليومية، يمكن للمستخدمين العاديين اختيار اشتراكات مواقف مدفوعة مسبقًا، والتي توفر للأفراد والشركات راحة استخدام مواقف السيارات المدفوعة وفقًا للخطط التي يختارونها. يمكن للمشتركين الاختيار بين اشتراك شخصي لجميع مناطق الشارقة أو منطقتين محددتين، بينما يمكن للشركات اختيار خطة مواقف على مستوى المدينة. تختلف الرسوم بناءً على نوع الاشتراك المحدد. اقرأ تفاصيل الاشتراك هنا .
الاشتراك التجاري لجميع مناطق مدينة الشارقة يمنح المشترك الحق في ركن السيارة في جميع المواقف العامة في مدينة الشارقة.
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