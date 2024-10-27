الشارقة تمدد ساعات مواقف السيارات المدفوعة حتى منتصف الليل

بدلاً من رسوم المواقف اليومية، يمكن للمستخدمين العاديين اختيار اشتراكات مواقف مدفوعة مسبقًا، والتي توفر للأفراد والشركات راحة استخدام مواقف السيارات المدفوعة وفقًا للخطط التي يختارونها. يمكن للمشتركين الاختيار بين اشتراك شخصي لجميع مناطق الشارقة أو منطقتين محددتين، بينما يمكن للشركات اختيار خطة مواقف على مستوى المدينة. تختلف الرسوم بناءً على نوع الاشتراك المحدد. اقرأ تفاصيل الاشتراك هنا .