الشارقة: تغييرات جديدة في نظام مواقف السيارات المدفوعة
شهدت مدينة الشارقة العديد من التغييرات في نظام مواقف السيارات منذ الربع الأخير من عام 2024، مع وجود تغيير واحد لم يتم تنفيذه بعد."
في الإمارة الثقافية في دولة الإمارات، تُحدد مواقف السيارات عادة بعلامات رصيف باللونين الأزرق والأبيض، مرفقة بإشارات تقدم تعليمات واضحة بشأن الاستخدام والرسوم.
وبالإضافة إلى خيار رسوم مواقف السيارات اليومية، يمكن للمستخدمين أيضاً اختيار اشتراكات مواقف السيارات المدفوعة مسبقاً، والتي تسمح للأفراد والشركات باستخدام أماكن وقوف السيارات المدفوعة وفقاً للخطط التي يختارونها.
يمكن للمشتركين الاختيار بين الاشتراك الشخصي لجميع مناطق الشارقة أو منطقتين محددتين، في حين يمكن للشركات اختيار خطة مواقف سيارات على مستوى المدينة. وتختلف الرسوم بناءً على نوع الاشتراك المختار. اقرأ تفاصيل الاشتراك هنا.
من ساعات العمل الإضافية إلى مناطق مواقف السيارات الجديدة، إليكم التغييرات الثلاثة الأخيرة في نظام مواقف السيارات في الشارقة.
مناطق وقوف السيارات لمدة سبعة أيام
أعلنت الشارقة في أكتوبر 2024 عن مواعيد جديدة لمواقف السيارات في الإمارة، حيث تم تطبيق المواعيد اعتباراً من 1 نوفمبر 2024، حيث سيدفع السائقون رسوم المواقف من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل، مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تطبق من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً.
تم تمييز مناطق مواقف السيارات التي تستمر لمدة سبعة أيام في المدينة بواسطة لافتات مواقف زرقاء.
وتعمل مناطق وقوف السيارات المدفوعة لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع وفي أيام العطلات الرسمية. يمكن لسائقي السيارات دفع رسوم وقوف السيارات عبر الرسائل القصيرة. لمعرفة المزيد عن رسوم وقوف السيارات لكل ساعة، اقرأ هنا.
رسوم مواقف السيارات في الذيد
سيتوجب على السائقين الزائرين لمدينة الذيد في الشارقة دفع رسوم مواقف السيارات عند ركن سياراتهم، وقد بدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، ويسري من السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.
وعلى غرار مناطق المواقف العادية الأخرى، سيتم إعفاء سائقي المركبات من دفع أي رسوم أيام الجمعة، باستثناء مناطق معينة حيث سيتم تطبيق الرسوم طوال الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
رسوم المواقف في مدينة كلباء
أعلنت بلدية مدينة كلباء في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه سيتم تطبيق رسوم المواقف في المدينة اعتباراً من الأول من فبراير/شباط المقبل.
وسيتم تطبيق الرسوم من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً من السبت إلى الخميس، وستظل مواقف السيارات مجانية أيام الجمعة، باستثناء المناطق التي يتم فيها تطبيق الرسوم طوال الأسبوع والأعياد الرسمية.