الشارقة: تغييرات جديدة في نظام مواقف السيارات المدفوعة

أعلنت الشارقة في أكتوبر 2024 عن مواعيد جديدة لمواقف السيارات في الإمارة، حيث تم تطبيق المواعيد اعتباراً من 1 نوفمبر 2024، حيث سيدفع السائقون رسوم المواقف من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل، مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تطبق من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً.