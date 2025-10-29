الشارقة تطلق خطوط حافلات وقوارب جديدة مجانية لزوار معرض الكتاب

أعلنت الشارقة عن خطوط حافلات وقوارب جديدة، وزيادة في عدد الرحلات، إلى جانب توفير خدمات نقل مجانية لتسهيل وصول الزوار إلى الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يُقام من الخامس إلى السادس عشر من نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.
وأوضحت هيئة الشارقة للكتاب أن خطة النقل الموسعة ستعمل من نقاط تجمع رئيسية في دبي وعجمان والشارقة، لتوفير خيارات سفر متعددة إلى أكبر حدث ثقافي في المنطقة.
وسيتمكن الزوار القادمون من دبي أيضًا من الوصول عن طريق البحر عبر الخط البحري رقم 5، الذي يربط محطة الغبيبة البحرية في دبي بمحطة أكواريوم الشارقة البحرية. ومن هناك، ستنقل القوارب الخشبية المجانية الركاب بين أكواريوم الشارقة والقصباء ومركز إكسبو طوال ساعات عمل المعرض.
وسيتم تشغيل حافلتين مجانيتين يوميًا من محطة حافلات الراشدية في دبي ومركز سيتي سنتر عجمان، حيث تنطلق الرحلات إلى مركز إكسبو في الساعة التاسعة صباحًا، والواحدة ظهرًا، والخامسة مساءً، بينما تبدأ رحلات العودة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والرابعة عصرًا، والتاسعة مساءً.
تعمل رحلات النقل البحري من أكواريوم الشارقة إلى محطة الغبيبة من الاثنين إلى الخميس في الأوقات التالية: السابعة صباحًا، والثامنة والنصف صباحًا، والواحدة ظهرًا، والرابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة مساءً، والسادسة والربع مساءً. أما أيام الجمعة، فتكون الرحلات في السابعة صباحًا، والثامنة والنصف صباحًا، والثانية ظهرًا، والرابعة مساءً، والسادسة مساءً. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تنطلق الرحلات في الثانية ظهرًا، والرابعة مساءً، والسادسة مساءً، والتاسعة مساءً.
أما القوارب المتجهة من محطة الغبيبة إلى الشارقة، فتعمل في أيام الأسبوع في الأوقات التالية: السابعة وخمسٌ وأربعون دقيقة صباحًا، والثانية عشرة ظهرًا، والرابعة مساءً، والخامسة والنصف مساءً، والسابعة مساءً. وفي أيام الجمعة، تكون في السابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة صباحًا، والعاشرة صباحًا، والثالثة مساءً، والخامسة مساءً، والسابعة مساءً. أما في عطلة نهاية الأسبوع، فتنطلق في الثالثة مساءً، والخامسة مساءً، والثامنة مساءً، والعاشرة مساءً.