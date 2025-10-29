الشارقة تطلق خطوط حافلات وقوارب جديدة مجانية لزوار معرض الكتاب

أما القوارب المتجهة من محطة الغبيبة إلى الشارقة، فتعمل في أيام الأسبوع في الأوقات التالية: السابعة وخمسٌ وأربعون دقيقة صباحًا، والثانية عشرة ظهرًا، والرابعة مساءً، والخامسة والنصف مساءً، والسابعة مساءً. وفي أيام الجمعة، تكون في السابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة صباحًا، والعاشرة صباحًا، والثالثة مساءً، والخامسة مساءً، والسابعة مساءً. أما في عطلة نهاية الأسبوع، فتنطلق في الثالثة مساءً، والخامسة مساءً، والثامنة مساءً، والعاشرة مساءً.