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الشارقة تطلق خدمة مواقف السيارات الذكية المدفوعة
يتم الكشف عن لوحات أرقام السائقين تلقائياً بمجرد دخولهم ساحة انتظار السيارات
أعلنت بلدية الشارقة، الأحد، عن توفير خدمة مواقف السيارات الذكية المدفوعة في مدينة الشارقة.
ويتم تشغيل لوحات أرقام السائقين بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويتم اكتشافها تلقائياً بمجرد دخولهم ساحة وقوف السيارات.
ويمكن لسائقي المركبات بعد ذلك الدفع مقابل مواقف السيارات عبر تطبيق "موقف"، ويمكن إجراء الدفع إما عن طريق المحفظة الإلكترونية أو بطاقة الائتمان.
وبعيدًا عن الدفع بالساعة، يمكن أيضًا حجز مواقف السيارات المدفوعة من أي وقت بين يوم واحد إلى عام واحد، مع منح سائقي السيارات خيار الدفع لمدة أسبوع وشهر أيضًا.