الشارقة تطلق خدمة مواقف السيارات الذكية المدفوعة

وبعيدًا عن الدفع بالساعة، يمكن أيضًا حجز مواقف السيارات المدفوعة من أي وقت بين يوم واحد إلى عام واحد، مع منح سائقي السيارات خيار الدفع لمدة أسبوع وشهر أيضًا.