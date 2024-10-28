النقل
الشارقة تستأنف اليوم خدمة الحافلات إلى السطوة بدبي
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النقل العام المستدام بين الإمارتين.
استأنفت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة اليوم خدمة الحافلات بين محطتي الرولة في الشارقة والسطوة في دبي.
وأوضحت الهيئة عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الخط E304 سيعمل كل نصف ساعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النقل العام المستدام بين الشارقة ودبي.
كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً عن استئناف خدمات النقل البحري في قناة دبي المائية ومنطقة الخليج التجاري، حيث يعمل نظام النقل على خطين، ويربط مناطق الجذب السياحي الرئيسية في هذه المناطق.
وتتكامل الخدمة أيضاً مع خيارات التنقل مثل الدراجات الهوائية والدراجات البخارية الكهربائية المتوفرة في المحطات القريبة. وتعمل خدمة النقل البحري كل 35 دقيقة مقابل درهمين لكل محطة.