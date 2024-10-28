الشارقة تستأنف اليوم خدمة الحافلات إلى السطوة بدبي

كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً عن استئناف خدمات النقل البحري في قناة دبي المائية ومنطقة الخليج التجاري، حيث يعمل نظام النقل على خطين، ويربط مناطق الجذب السياحي الرئيسية في هذه المناطق.