الشارقة تدرس إطلاق "تاكسي جوي" لنقل الركاب والشحن

وافق المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على بدء دراسة مشروع النقل الجوي الحديث في الإمارة، والذي يشمل أسعار 'التاكسي الجوي والشحن.
وسيعزز هذا من مكانة الشارقة كمركز رئيسي للربط الجوي بين المدن، تماشياً مع التوجهات العالمية في الاستدامة والتقنيات المستقبلية، وبالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين.
