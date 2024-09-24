الشارقة: إنشاء محطات شحن سريعة للسيارات الكهربائية

من المقرر أن تبدأ محطات شحن المركبات الكهربائية في الظهور في الشارقة، حيث وافقت السلطات في الإمارة على مشروع جديد يوم الثلاثاء.

وقالت السلطات إن محطات الشحن السريع ستُبنى في مواقع متعددة لتغطية المناطق التجارية والسكنية، مسلطةً الضوء على بعض النقاط المهمة من أحدث اجتماع للمجلس التنفيذي للإمارة.

وتعمل السلطات الإماراتية على توفير المرافق والبنية التحتية التي من شأنها أن تجعل استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة أكثر ملاءمة لسائقي السيارات.

وبينما تقدم بعض الأماكن خدمة الشحن المجاني، أعلنت السلطات مؤخراً عن سياسة موحدة على مستوى الإمارات العربية المتحدة لتحديد الرسوم. حيث ينص هيكل الرسوم المنقح على أن مقدمي الخدمة يجب أن يتقاضوا حداً أدنى قدره 1.20 درهماً، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، لكل كيلووات ساعة لخدمة الشحن "السريع"، و0.70 درهماً، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، لكل كيلووات ساعة لخدمة الشحن "البطيء".

إلى جانب البنية التحتية القادمة للسيارات الكهربائية، ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أيضاً أداء الجهات الحكومية وكيفية تحسين خدماتها، كما ناقش المجلس مقترحات تعزيز التعاون بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة.

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الاجتماع الذي حضره عدد من كبار المسؤولين.