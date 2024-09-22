الشارقة:إطلاق المرحلة الأولى من الحافلات الكهربائية
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن تشغيل المرحلة الأولى من الحافلات الكهربائية، حيث ستتنقل
10 حافلات على 3 خطوط بين المدن، وذلك في إطار جهود الإمارة لدعم مبادرة الحياد المناخي 2050.
وتهدف الهيئة إلى تعزيز النقل العام الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي وقت سابق، أطلقت أبوظبي حافلات "خضراء" تضم مركبات تعمل بالكهرباء والهيدروجين، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتحدث عنان العامري، رئيس قسم التنقل المستدام البديل في قطاع شؤون النقل العام في شركة تكنولوجيا المعلومات، عن هذه الخطوة خلال منتدى "الرحلة إلى صافي الصفر" الذي نظمته صحيفة خليج تايمز في 27 أغسطس.
وتعمل الحافلة على خط 65 بين مارينا مول وشمس بوتيك في جزيرة الريم. وعلى عكس الحافلات التي تعمل بالوقود الأحفوري، لا تنبعث من المركبات التي تعمل بالهيدروجين والكهرباء ملوثات ضارة. وعلى وجه الخصوص، لا تنبعث من المركبات التي تعمل بالهيدروجين سوى بخار الماء.
ومن المتوقع، أنه مع التحول من الديزل إلى مصادر الطاقة المتجددة، أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية في أبوظبي بما يزيد على 100 ألف طن متري في المستقبل، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.