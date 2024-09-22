الشارقة:إطلاق المرحلة الأولى من الحافلات الكهربائية

وتحدث عنان العامري، رئيس قسم التنقل المستدام البديل في قطاع شؤون النقل العام في شركة تكنولوجيا المعلومات، عن هذه الخطوة خلال منتدى "الرحلة إلى صافي الصفر" الذي نظمته صحيفة خليج تايمز في 27 أغسطس.

وتعمل الحافلة على خط 65 بين مارينا مول وشمس بوتيك في جزيرة الريم. وعلى عكس الحافلات التي تعمل بالوقود الأحفوري، لا تنبعث من المركبات التي تعمل بالهيدروجين والكهرباء ملوثات ضارة. وعلى وجه الخصوص، لا تنبعث من المركبات التي تعمل بالهيدروجين سوى بخار الماء.