السرعة الزائدة في دبي تهدد الأرواح وغرامات تصل إلى 2000 درهم

على الرغم من أن المسار الأيسر عادةً ما يُخصص للمركبات السريعة، أوضح رجال الشرطة أن هذا لا يبرر تجاوز حدود السرعة. قالت السلطات على منصة X: «لحظة طيش قد تكلف الأرواح»، مؤكدة على أن السلامة يجب أن تكون دائمًا في المرتبة الأولى، بغض النظر عن المسار أو حالة الطريق.