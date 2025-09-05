السرعة الزائدة في دبي تهدد الأرواح وغرامات تصل إلى 2000 درهم

نشرت شرطة دبي يوم الجمعة تحذيرًا متجددا للسائقين حول مخاطر القيادة بسرعة تجاوز الحد المقرر، داعية الجميع إلى الالتزام بالمسؤولية للحفاظ على السلامة على الطرق.
شددت السلطات على أن القيادة بسرعات مفرطة تقلص من وقت رد الفعل وتزيد من حدة الحوادث، مما يعرض حياة السائقين والمستخدمين الآخرين للطريق للخطر.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت شرطة دبي مقطع فيديو يجمع عدة حوادث تظهر مركبات تسير بسرعات عالية في المسار الأيسر على الطرق السريعة. يُبرز المقطع كيف يمكن للسلوكيات المتهورة أن تتحول بسرعة إلى مواقف خطيرة.
شاهد الفيديو أدناه، كما نشرته شرطة دبي:
على الرغم من أن المسار الأيسر عادةً ما يُخصص للمركبات السريعة، أوضح رجال الشرطة أن هذا لا يبرر تجاوز حدود السرعة. قالت السلطات على منصة X: «لحظة طيش قد تكلف الأرواح»، مؤكدة على أن السلامة يجب أن تكون دائمًا في المرتبة الأولى، بغض النظر عن المسار أو حالة الطريق.
وذكّرت شرطة دبي السكان بإمكانية الإبلاغ عن المخالفات المرورية بسهولة عبر خدمة «عين الشرطة» على تطبيق شرطة دبي، ما يمكّن المجتمع من القيام بدور فاعل في تعزيز السلامة المرورية.
تطبق الإمارات قوانين وأنظمة صارمة لضمان سلامة سكانها وزوارها. واحدة من هذه القوانين هي الغرامات المالية الكبيرة على تجاوز السرعة.
قد يتعرض سائقو السيارات لغرامات تصل إلى 2000 درهم مع 12 نقطة مرورية في دبي بسبب تجاوز السرعة. للاطلاع على القائمة الكاملة لمخالفات المرور في دبي، اطلع على دليلنا المفصل.
تُطبّق في كلٍّ من أبوظبي ودبي غرامة باهظة قدرها 50,000 درهم إماراتي على القيادة المتهورة، بينما تصل الغرامة في رأس الخيمة إلى 20,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر. في حال عدم دفع الغرامات والمطالبة بالسيارات المحجوزة خلال ثلاثة أشهر، تُباع المركبات في مزاد علني في رأس الخيمة.
وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز السلامة على الطرق وردع القيادة المتهورة في دولة الإمارات العربية المتحدة.