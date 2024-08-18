السائقون: سعي حثيث لتخفيض النقاط السوداء
يسعى بعض المقيمين في دولة الإمارات للاستفادة من مبادرة جديدة من المقرر تنفيذها اعتباراً من 26 أغسطس، والتي توفر لهم فرصة تخفيض النقاط السوداء على رخصة القيادة الخاصة بهم.
وتتيح المبادرة الإماراتية للسائقين الذين يلتزمون بقواعد المرور كافة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد (26 أغسطس/آب) ـ مع عودة آلاف الطلاب إلى المدارس بعد انتهاء العطلة الصيفية ـ تخفيض أربع نقاط سوداء من ملفاتهم.
"فارا مالينوفسكي"، مواطنة روسية تقيم في ميدان، هي واحدة من السكان الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه المبادرة. لديها حاليًا ست نقاط سوداء في ملفها المروري لعدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ. قالت مالينوفسكي: "لم أكن أدرك أن سيارة إطفاء كانت خلفي، ولم يساعدني أن السيارات أمامي كانت تسير بسرعة بطيئة للغاية".
"لقد أفسحنا الطريق للشاحنة بمجرد أن أتيحت لي الفرصة، ولكن في اليوم التالي تلقيت رسالة تخبرني بأن لدي ثماني نقاط سوداء في ملفي، كما تم حجز سيارتي لمدة شهر مع غرامة قدرها 3000 درهم."
وبعد دفع الغرامات وحجز مركبتها في منزلها، تم تخفيض نقطتين سوداوين لها.
وللمشاركة في المبادرة، يتعين على المقيمين التوقيع على تعهد من ست نقاط على موقع وزارة الداخلية، بالالتزام بممارسات القيادة الآمنة، ويشمل التعهد الحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى، وإعطاء الأولوية للمشاة، وارتداء حزام الأمان دائمًا، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والخدمات العامة.
والآن، تحرص مالينوفسكي على التسجيل في المبادرة لإزالة أربع نقاط سوداء أخرى. وقالت: "أنا ممتنة لهذه المبادرة من الحكومة"، مضيفة أنها لن ترتكب أي مخالفة.
وقال عبد الهادي، وهو وافد إيراني مقيم في ند الحمر، إنه تراكمت لديه 22 نقطة سوداء خلال العام الماضي. وأضاف: "لقد تجاوزت الإشارة الحمراء عن طريق الخطأ وحصلت على 13 نقطة سوداء وغرامة قدرها 1000 درهم. كما تراكمت المخالفات الأخرى، ولهذا السبب حصلت على غرامة إجمالية قدرها 3500 درهم".
وبعد تسديد الغرامات، انخفضت نقاطه السوداء، ولم يتبق له الآن سوى نقطتين فقط. وأضاف هادي، الذي عازم على تجنب المخالفات المستقبلية: "سأسجل في التعهد الذي تقدمت به السلطات الإماراتية".
النقاط السوداء هي عقوبات تُفرض على السائقين بسبب مخالفات مرورية خطيرة، ويعتمد عدد النقاط على خطورة المخالفة. وبمجرد حصول السائق على 24 نقطة خلال عام، سيؤدي ذلك إلى تعليق رخصة قيادته.
ويخطط رجل الأعمال الهندي "عمرو أكرم" للاستفادة من المبادرة أيضاً، حيث وجد نفسه في سجله المروري برصيد 12 نقطة سوداء بسبب حادثين منفصلين. وقال أكرم: "قبل ثلاثة أشهر أوقفت سيارتي في موقف لذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سحب نقود من ماكينة صرف آلي، وتم تغريمي بمبلغ 1000 درهم وست نقاط سوداء".
وأضاف أنه تم إضافة ست نقاط أخرى له بعد أن تسبب في رمي القمامة عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وأضاف: "لقد تعلمت درساً من هذه المخالفات، والآن أحرص على قيادة سيارتي بشكل سليم وعدم ارتكاب أي مخالفات".
ومن المتوقع أن تشهد هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق مع عودة الطلاب إلى المدارس، مشاركة من السكان الراغبين في إزالة مخالفاتهم. وفي حال استيفاء جميع الشروط والأحكام، سيتم إزالة النقاط السوداء الأربع تلقائيًا من رخص القيادة في 14 سبتمبر.