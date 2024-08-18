السائقون: سعي حثيث لتخفيض النقاط السوداء

"فارا مالينوفسكي"، مواطنة روسية تقيم في ميدان، هي واحدة من السكان الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه المبادرة. لديها حاليًا ست نقاط سوداء في ملفها المروري لعدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ. قالت مالينوفسكي: "لم أكن أدرك أن سيارة إطفاء كانت خلفي، ولم يساعدني أن السيارات أمامي كانت تسير بسرعة بطيئة للغاية".