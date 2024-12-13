الذيد ضمن نطاق المواقف المدفوعة يناير المقبل
أعلنت بلدية الشارقة عن عزمها توسيع نطاق نظام المواقف المدفوعة لتشمل مدينة الذيد، وذلك بدءاً من مطلع العام الجديد، 01 يناير 2025. وبموجب القرار الجديد، سيتم تطبيق رسوم المواقف طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.
ومع ذلك، ستكون مواقف السيارات مجانية أيام الجمعة، باستثناء بعض المناطق التي ستظل خاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
ولتمييز المناطق التي تشملها الرسوم طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع، سيتم وضع لوحات إرشادية زرقاء في مختلف أنحاء المدينة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود بلدية الشارقة الحثيثة للارتقاء بالبنية التحتية للمدينة واستغلال المساحات العامة بكفاءة أكبر.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات عن تعديل ساعات نظام المواقف المدفوعة في المناطق الخاضعة للرسوم طوال الأسبوع، والمُشار إليها بلوحات إرشادية زرقاء، ليصبح سارياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل، بدءاً من الأول من نوفمبر. وجاء هذا التعديل ليمدّد ساعات تطبيق الرسوم التي كانت سابقاً تنتهي عند الساعة العاشرة مساءً.
وستظل مواقف السيارات المدفوعة لمدة 16 ساعة متاحة طوال أيام الأسبوع وفي أيام العطلات الرسمية. وفي الشارقة، عادة ما يتم تحديد مواقف السيارات بعلامات زرقاء وبيضاء، إلى جانب اللوحات الإرشادية التي توضّح قواعد الاستخدام والرسوم المطبقة.