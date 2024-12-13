الذيد ضمن نطاق المواقف المدفوعة يناير المقبل

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات عن تعديل ساعات نظام المواقف المدفوعة في المناطق الخاضعة للرسوم طوال الأسبوع، والمُشار إليها بلوحات إرشادية زرقاء، ليصبح سارياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل، بدءاً من الأول من نوفمبر. وجاء هذا التعديل ليمدّد ساعات تطبيق الرسوم التي كانت سابقاً تنتهي عند الساعة العاشرة مساءً.