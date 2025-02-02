نماذج أولية للتاكسي الطائر

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التاكسي الطائر بدبي: نموذج أولي يعرض في متحف المستقبل

من المقرر أن تصبح دبي أول مدينة في العالم تطلق مشروع التاكسي الجوي على أن تبدأ الخدمة في الربع الأول من عام 2026