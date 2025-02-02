التاكسي الطائر بدبي: نموذج أولي يعرض في متحف المستقبل
يمكنك الآن مشاهدة سيارات الأجرة الطائرة التي من المقرر أن تنطلق في دبي في أوائل العام المقبل. ويعرض متحف المستقبل نموذجًا أولياً لهذه السيارات.
ومن المقرر أن تصبح دبي أول مدينة في العالم تطلق مشروع التاكسي الجوي، ومن المقرر أن تبدأ الخدمة في الربع الأول من عام 2026.
وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تتميز التاكسي الجوي بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب التزامها بأعلى معايير السلامة والأمان لضمان سلامة الركاب".
يتم عرض النموذج الأولي لسيارات الأجرة التي طورتها شركة Joby Aviation في طابق"غداً اليوم" Tomorrow, Today في المتحف.
وقال ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: "توفر هذه المبادرة للزوار لمحة عن الابتكارات المصممة لإعادة تعريف التنقل، وجعل السفر أسرع وأكثر أمانًا واستدامة".
وتعد مركبة Joby S4 الجوية مركبة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء. تتميز المركبة الخالية من الانبعاثات بستة دوارات وأربع مجموعات من البطاريات وسعة لأربعة ركاب بالإضافة إلى طيار. يبلغ مدى طيرانها 161 كيلومترًا وسرعتها القصوى 322 كيلومترًا في الساعة، مما يوفر "بديلًا أكثر هدوءًا" للطائرات المروحية التقليدية.
وستربط المسارات الأولية المواقع الرئيسية في دبي، بما في ذلك مطار دبي الدولي، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، ونخلة جميرا.
وتستغرق الرحلة من المطار إلى نخلة جميرا 12 دقيقة فقط مقارنة بـ 45 دقيقة بالسيارة، كما ستعزز الخدمة التكامل مع أنظمة النقل العام المختلفة وحلول التنقل الفردية، مثل الدراجات البخارية الكهربائية والدراجات الهوائية.
تم الإعلان عن أول مطار عمودي تجاري في الإمارات العربية المتحدة لمركبات الأجرة الطائرة الشهر الماضي. أطلق على المطار اسم مطار دبي الدولي العمودي (DXV)، ولديه قدرة سنوية على هبوط 42000 مركبة أجرة جوية والقدرة على خدمة ما يقرب من 170000 راكب. ستدير Joby Aviation عمليات المركبات والخدمات اللوجستية للركاب، بينما ستتولى Skyports Infrastructure التصميم والبناء والتشغيل.
وقال أنتوني خوري، المدير العام لشركة "جوبي" في الإمارات العربية المتحدة: "نخطط لتقديم تجربة رائعة للمقيمين والزوار في دبي، ويسعدنا دعوة الناس للمشاركة في المحادثة حول مستقبل السفر الجوي النظيف والهادئ والفعال عندما نطلق خدمتنا".