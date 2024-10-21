الازدحام المروري يُفاقم آلام الساق والظهر لدى السائقين

مع تسارع وتيرة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما رافق ذلك من ازدحام مروري خانق، لاحظ الأطباء تزايد شكاوى المرضى من تقلصات الساق وآلام القدم، وأرجع الكثيرون سبب هذه الآلام إلى قضاء ساعات طويلة في القيادة.

وقد أجمع الأطباء على ثلاثة عوامل رئيسية تُفاقم هذه المشكلة، وهي: الجلوس لفترات طويلة، وعدم اتخاذ وضعية قيادة سليمة، بالإضافة إلى الضغط المُتكرر على الساقين.