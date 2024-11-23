الازدحام المروري في الإمارات: تأثيرات نفسية وصحية

ومن بين هؤلاء المقيمين زيد أسامة، الذي يبدأ رحلته اليومية من الخان في الشارقة قبل شروق الشمس ليصل إلى مكان عمله في جبل علي في الموعد المحدد. وقال لصحيفة خليج تايمز : "إذا غادرت متأخراً، يمكن أن يتضاعف وقت تنقلي بسهولة"، موضحًا كيف يمكن لحركة المرور في ساعة الذروة أن تحول رحلة يمكن إدارتها إلى كابوس لوجستي.