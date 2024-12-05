الازدحام المروري: تأثيره على الصحة وكيفية التعامل معه

وأعربت موظفة أخرى في دبي عن استيائها من غيابها عن حصص الرياضة بسبب الازدحام المروري الشديد. فقد التحقت بصالة ألعاب رياضية تبعد 15 دقيقة فقط عن منزلها، لكن الرحلة إلى العمل تستغرق ساعة في كثير من الأحيان. وقد أدى هذا التأخير غير المتوقع إلى عدم توفر وقت لها لممارسة الرياضة، مما أدى إلى زيادة التوتر لديها وجعلها مترددة في مغادرة المنزل.