"الاتحاد للقطارات" : محطة ركاب جديدة في الفجيرة

وتابعت قائلة: وقد سُمّيت على اسم جبل حفيت الذي يربط بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. ستكون الشبكة بطول أكثر من 300 كيلومتر، وقد أُعلن هذا الصباح في المؤتمر العالمي للسكك الحديدية عن تمويل هذا المشروع الذي سيربط الإمارات العربية المتحدة بميناء صحار، أحد الموانئ الرئيسية في عُمان. وفي المستقبل، سنُغطّي أيضاً خدمات الركاب في قطارات حفيت."