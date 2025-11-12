الاتحاد للقطارات تخطط لوقفة في مطار آل مكتوم الجديد بدبي

مع توسع دبي في وسائل النقل، ستتضمن خطًا كهربائيًا عالي السرعة يربط بين أبوظبي ودبي، مع ست محطات في جزيرة الريم، جزيرة ياس، جزيرة السعديات، مطار زايد، بالقرب من مطار آل مكتوم في دبي، والجاف، بالقرب من خور دبي. سينقل القطار السريع الركاب بين أبوظبي ودبي في غضون ٣٠ دقيقة فقط، بسرعات تصل إلى ٣٥٠ كم/ساعة.