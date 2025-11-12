الاتحاد للقطارات تخطط لوقفة في مطار آل مكتوم الجديد بدبي

قد يكون لقطار الاتحاد، المشروع الوطني للسكك الحديدية في الإمارات، محطة في مطار آل مكتوم الدولي الجديد في دبي وورلد سنترال، مما يتيح للمسافرين إمكانية تسجيل الوصول من محطات القطار.
في مقابلة مع "فلايت جلوبال"، قال "بول جريفيثس"، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن "شبكة قطار الاتحاد المخطط لها في الإمارات من المتوقع أن تشمل محطة في دبي وورلد سنترال".
يتوقع الرئيس التنفيذي لمطارات دبي "نظامًا متكاملًا في النهاية حيث سيتمكن المسافرون في طريقهم إلى المطار من تسجيل أمتعتهم في محطات القطار."
كما ذكرت الخليج تايمز في مايو ٢٠٢٥، من المقرر أن يطلق قطار الاتحاد خدمة قطار الركاب في عام ٢٠٢٦. بمجرد تشغيلها، من المتوقع أن تستوعب الخدمة حوالي ٣٦.٥ مليون راكب سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠.
سيربط القطار بين المدن الرئيسية، بما في ذلك أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، العين، الرويس، المرفأ، الذيد، الغويفات (المتاخمة للسعودية)، وصحار (عمان، عبر مشروع سكة حديد حفيت).
مع توسع دبي في وسائل النقل، ستتضمن خطًا كهربائيًا عالي السرعة يربط بين أبوظبي ودبي، مع ست محطات في جزيرة الريم، جزيرة ياس، جزيرة السعديات، مطار زايد، بالقرب من مطار آل مكتوم في دبي، والجاف، بالقرب من خور دبي. سينقل القطار السريع الركاب بين أبوظبي ودبي في غضون ٣٠ دقيقة فقط، بسرعات تصل إلى ٣٥٠ كم/ساعة.
في أبريل 2024، أعلنت حكومة دبي أن جميع العمليات في مطار دبي الدولي (DXB) سيتم نقلها إلى مطار آل مكتوم الدولي (DWC). سيوسع المبنى الجديد للركاب في DWC الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم، القدرة الاستيعابية للركاب إلى 260 مليون سنويًا و"سيستوعب بالكامل" عمليات DXB في غضون 10 سنوات.
مع اقتراب مطار دبي الدولي من الوصول إلى كامل طاقته، سيلبي مطار آل مكتوم الدولي الحاجة من خلال استيعاب النمو السريع في عدد الركاب في دبي.
يُعتبر مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، حيث تعامل مع 46 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً أكثر نصف أول ازدحامًا في تاريخه. وفي الربع الثاني وحده، خدم DXB 22.5 مليون ضيف، بزيادة قدرها 3.1 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
قال جريفيثس لـالخليج تايمز في وقت سابق إن مطارات دبي ستحتاج إلى أكثر من عدد موظفي مطار واحد خلال فترة الاختبار والانتقال من DXB إلى DWC.
وأشار إلى أن الهدف هو "إنشاء مطار سلس" حيث لا يحتاج الركاب إلى التوقف وتساعدهم التوقيعات البيومترية في اجتياز العملية بأكملها.
قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في مقابلة مع فلايت جلوبال: "نريد مطارًا حيث تنتقل من صالة إلى أخرى بسهولة. الذكاء الاصطناعي يعني أننا يمكننا جدولة الطائرات بمرونة، وجدولة الاتصالات بحيث يكون الركاب المتصلون أقرب إلى الطائرات التي يتصلون بها".