"الاتحاد للقطارات"تصنع مراكز تجارية جديدة في الإمارات

مشروع السكك الحديدية الاتحاد ليس قطاراً، بل هو إعادة هيكلة اقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من شأنها أن تخلق مراكز تجارية جديدة حول المحطات الاستراتيجية في البلاد، بحسب المسؤولين التنفيذيين في الصناعة.
يقول فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم للعقارات: "يتحدث الناس عن المسافرين. أنا أتطلع إلى الخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد بين الشركات، ولامركزية النظم البيئية للشركات. سيؤدي ذلك إلى تقليل وقت السفر، مما يؤدي إلى زيادة كثافة الاجتماعات وحجم المعاملات. يمكن لمندوب المبيعات المقيم في الشارقة إتمام صفقات في أبوظبي ودبي دون خسارة 6 ساعات بسبب حركة المرور. هذا يزيد من إنتاجيته. إذا ضاعفنا ذلك في فئة المسافرين التجاريين، فستبدأ برؤية تأثير حقيقي على الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف "عندما تزيد من سرعة رأس المال البشري، فإنك لا تعمل على تحسين نمط الحياة فحسب، بل تعمل أيضًا على تسريع التجارة".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
تمتد شبكة قطار الاتحاد، التي يبلغ طولها 900 كيلومتر، عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، من الغويفات إلى الفجيرة. ويربط هذا الخط السككي المراكز الرئيسية للتجارة والصناعة والتصنيع والإنتاج والخدمات اللوجستية والسكان، بالإضافة إلى جميع نقاط الاستيراد والتصدير الرئيسية في الدولة. ومن المتوقع أن يكون مشروع قطار الاتحاد أحد أكثر مشاريع البنية التحتية تحولاً في الدولة، وسيؤثر بشكل مباشر على قطاع العقارات التجارية.
"قطار الاتحاد ليس قطاراً، بل هو إعادة هيكلة اقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. سيُعيد توزيع الطلب، ويُقلل من أوجه القصور، ويُتيح مجالات جديدة للعيش والتجارة وخلق القيمة. أولئك الذين لا يزالون يُسعّرون العقارات بناءً على الخرائط بدلًا من تحليلات وقت السفر سيخسرون أموالهم. أولئك الذين يدرسون مواقع المحطات بالطريقة التي اعتادوا بها دراسة المخططات الرئيسية سيبنون ثروةً للأجيال القادمة. هكذا ستُصنع الموجة التالية من رواد العقارات"، هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة fäm Properties.
يرى مارك كاستلي، الرئيس التنفيذي لشركة هاسبي للعقارات، ظهور مراكز تجارية جديدة حول المحطات الاستراتيجية لشركة الاتحاد للقطارات، حيث يتطلع المطورون بشكل متزايد إلى أنظمة بيئية متكاملة للسكك الحديدية والصناعة.
وأضاف: "إن الجمع بين المراكز التجارية والسكنية وشبكة السكك الحديدية يُعدّ مؤشرًا على الرؤية المستقبلية الثاقبة التي يتبناها قادة دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة للمستثمرين الطموحين، فإن الفرصة سانحة الآن قبل أن يعكس التسعير الإمكانات طويلة الأجل بشكل كامل".
تاريخيا، أدى تحسين البنية التحتية للنقل إلى دفع نمو رأس المال بشكل مطرد، ويتوقع كاستلي الشيء نفسه هنا، مع استعداد مناطق معينة لتحقيق نمو أعلى من المتوسط مع تحسن الاتصال.
وتتوقع كاستلي أن ترتفع قيم العقارات التجارية القريبة من محطات الاتحاد للقطارات بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، مع تركيز المكاسب الأكثر أهمية في الأصول الصناعية والمناطق اللوجستية ضمن دائرة نصف قطرها 3 إلى 5 كيلومترات من محطات الشحن الرئيسية.
وأضاف أن "اتجاهات التسعير الأولية تظهر بالفعل زخماً مبكراً في بعض الممرات اللوجستية، حيث سجلت الأراضي التجارية ارتفاعاً بنسبة 10-15 في المائة على أساس سنوي بعد الإعلان عن مواقع المحطات".
ينصح فريقنا التجاري المستثمرين بتحديد هذه "المواقع الواعدة المستقبلية" الآن، قبل احتساب ارتفاع الأسعار. مع مرور الوقت، نتوقع نموًا مستدامًا في الإيجارات ومعدلات إشغال أعلى، مما يجعل هذه المواقع من أكثر المواقع جاذبيةً لنمو رأس المال على المدى الطويل في سوق العقارات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع أن تتفوق المناطق الحرة ذات الوصول المتعدد الوسائط مثل مدينة دبي الصناعية، ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، وحزام الخدمات اللوجستية في الفجيرة، على الأرجح، بفضل الطلب المتزايد من التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية لأطراف ثالثة، وشركات التصنيع التي تعمل على تحسين سلاسل التوريد المدعومة بالسكك الحديدية.
وأضاف: "في الفترة التي تسبق العمليات الكاملة، نتوقع أيضًا أن يطلق المطورون مجتمعات رئيسية جديدة على طول الطريق، في حين قد يشهد مالكو العقارات الحالية في هذه المناطق ارتفاعًا في أسعار إعادة البيع وعوائد الإيجار".