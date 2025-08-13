"الاتحاد للقطارات"تصنع مراكز تجارية جديدة في الإمارات

مشروع السكك الحديدية الاتحاد ليس قطاراً، بل هو إعادة هيكلة اقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من شأنها أن تخلق مراكز تجارية جديدة حول المحطات الاستراتيجية في البلاد، بحسب المسؤولين التنفيذيين في الصناعة.

يقول فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم للعقارات: "يتحدث الناس عن المسافرين. أنا أتطلع إلى الخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد بين الشركات، ولامركزية النظم البيئية للشركات. سيؤدي ذلك إلى تقليل وقت السفر، مما يؤدي إلى زيادة كثافة الاجتماعات وحجم المعاملات. يمكن لمندوب المبيعات المقيم في الشارقة إتمام صفقات في أبوظبي ودبي دون خسارة 6 ساعات بسبب حركة المرور. هذا يزيد من إنتاجيته. إذا ضاعفنا ذلك في فئة المسافرين التجاريين، فستبدأ برؤية تأثير حقيقي على الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف "عندما تزيد من سرعة رأس المال البشري، فإنك لا تعمل على تحسين نمط الحياة فحسب، بل تعمل أيضًا على تسريع التجارة".

تمتد شبكة قطار الاتحاد، التي يبلغ طولها 900 كيلومتر، عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، من الغويفات إلى الفجيرة. ويربط هذا الخط السككي المراكز الرئيسية للتجارة والصناعة والتصنيع والإنتاج والخدمات اللوجستية والسكان، بالإضافة إلى جميع نقاط الاستيراد والتصدير الرئيسية في الدولة. ومن المتوقع أن يكون مشروع قطار الاتحاد أحد أكثر مشاريع البنية التحتية تحولاً في الدولة، وسيؤثر بشكل مباشر على قطاع العقارات التجارية.