الاتحاد للطيران تلغي رحلتها إلى "تل أبيب"لأسباب تشغيلية
ألغت الاتحاد للطيران رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب يوم الثلاثاء، حيث تم إلغاء الرحلة EY595 من مطار زايد الدولي بأبوظبي (AUH) إلى مطار تل أبيب بن غوريون الدولي (TLV) في 6 أغسطس، كما تم إلغاء رحلة العودة Y596 من تل أبيب إلى أبوظبي في اليوم نفسه.
وقالت شركة الطيران في إشعار تم إرساله للركاب أن التعطيل كان بسبب "أسباب تشغيلية"، وتم نصح المسافرين الذين قاموا بحجز هذه الرحلات بالتحقق مما إذا كانت تفاصيل الاتصال الخاصة بهم محدثة من خلال زيارة موقع etihad.com/manage حيث أن ذلك سيضمن تحديث المسافرين بأحدث معلومات الرحلة عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني.
ولإجراء أي تغييرات على الحجوزات أو للاستفسار، يُنصح المسافرون بالاتصال على أرقام الهواتف المحلية لشركة الطيران أو الدردشة المباشرة أو المخاطبة عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي الأمر في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بين إسرائيل وحزب الله، حيث بدأت العديد من شركات الطيران تجنب المجال الجوي الإيراني واللبناني وإلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان، مع تزايد المخاوف بشأن صراع محتمل في المنطقة بعد مقتل أعضاء كبار من حماس وحزب الله.
وقالت شركة الطيران: "إن سلامة وراحة ضيوفنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى.. ونعتذر عن تعطيل خطط سفر ضيوفنا".
ولا تزال رحلات طيران الإمارات إلى تل أبيب معلقة منذ نوفمبر 2023، وكانت شركة الطيران قد ألغت جميع رحلاتها إلى المنطقة وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وغزة في ذلك الوقت.
وذكرت شركة الطيران أنه "لن يتم قبول العملاء الذين لديهم رحلات متابعة لاحقة إلى تل أبيب على رحلات طيران الإمارات للسفر من نقطة مغادرتهم حتى إشعار آخر".