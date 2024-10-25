الإمارات: حبس وغرامات تصل إلى 200 ألف درهم بموجب قانون المرور الجديد
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن عدة إجراءات، من بينها فرض عقوبات رادعة، بهدف تحسين السلامة على الطرق. ومن المقرر أن يدخل المرسوم الاتحادي الجديد بشأن تنظيم المرور حيز التنفيذ في 29 مارس 2025.
وتصل العقوبات إلى 200 ألف درهم للمخالفات مثل القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما شابه ذلك، كما تفرض المحكمة الحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم، كما يجوز للمحكمة أن تقرر تعليق رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر في المخالفة الأولى، وسنة في المرة الثانية، وإلغائها بعد المخالفة الثالثة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في القيادة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتقضي المحكمة بوقف رخصة القيادة للمخالف لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وستة أشهر في المرة الثانية، وإلغائها في المرة الثالثة.
عقوبات عبور الشارع دون مراعاة قواعد المرور
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عبر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، إذا نتج عن المخالفة حادث مروري.
وتفرض عقوبات أشد على كل من يتجاوز من غير الأماكن المخصصة للسرعة المقررة بـ 80 كيلومتراً في الساعة أو أكثر، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات القيادة برخصة معلقة وغير معترف بها
كل من قاد مركبة أثناء مدة وقف رخصة القيادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10000 درهم كل من قاد مركبة على طرق الدولة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة عن المخالفة الأولى.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.