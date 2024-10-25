الإمارات: حبس وغرامات تصل إلى 200 ألف درهم بموجب قانون المرور الجديد

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في القيادة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتقضي المحكمة بوقف رخصة القيادة للمخالف لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وستة أشهر في المرة الثانية، وإلغائها في المرة الثالثة.