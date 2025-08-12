الإمارات: رحلات التاكسي الطائر ستبدأ خلال الأيام المقبلة

من المتوقع أن تبدأ شركة آرتشر للطيران، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي ستطلق عمليات سيارات الأجرة الطائرة في الإمارات، رحلاتها المأهولة في الأيام المقبلة قبل الإطلاق الرسمي للخدمات في أبوظبي في وقت لاحق من هذا العام، بحسب ما قاله آدم جولدشتاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرتشر.

نتوقع أن تُجرى أول رحلة طيران مأهولة خلال أيام. لدينا ثقة كبيرة بأننا سنكون هناك قريبًا... يُمثل عام 2025 نقطة تحول في المجال التجاري. بعد سنوات من العمل الهندسي واختبارات الطيران، يُركز الفريق على الانتقال إلى العمليات المأهولة في مرحلة النشر التجاري المبكرة. ما زلنا على المسار الصحيح لإطلاق (التاكسي الطائر) في وقت لاحق من هذا العام في الإمارات العربية المتحدة، ونستعد لعمليات نشر لاحقة مع عملاء إصدار "ميدنايت" والعديد من الأسواق الدولية الأخرى،" هذا ما صرّح به غولدشتاين خلال مكالمة مع المستثمرين بعد إعلان نتائج الربع الثاني يوم الاثنين.

هدفنا هو استعراض قدرات الطائرة، وتعزيز قبول الجمهور لها، وبناء التميز التشغيلي، وتحقيق إيرادات مبكرة. ونسير على الطريق الصحيح لتسليم أول طائرة مأهولة ضمن هذا البرنامج إلى أبوظبي للطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. وقد بدأنا بالفعل برنامج اختبار الطيران لهذه الطائرة هنا في كاليفورنيا، ونتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المأهولة خلال الأيام المقبلة.

أبرمت شركة آرتشر اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإطلاق وتدريب الموظفين وتصنيع سيارتها الطائرة ميدنايت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقّعت آرتشر اتفاقيات نهائية مع شركائها، طيران أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، لتفعيل أولى برامج "الإصدارات التجريبية" المخطط لها عالميًا. وفي هذا الإطار، سلّمت آرتشر أولى طائراتها من طراز ميدنايت إلى الإمارات العربية المتحدة، وبدأت برنامجها التجريبي في أبوظبي، وتتوقع استلام الدفعات التجارية الأولية في وقت لاحق من هذا العام.

في الربع الثاني، عززنا تصنيع الطائرات في منشآتنا بكاليفورنيا وجورجيا، حيث دخل ست طائرات ميدنايت مرحلة الإنتاج، منها ثلاث طائرات في مرحلة التجميع النهائي. وإلى جانب التقدم الكبير الذي أحرزناه في الإمارات العربية المتحدة، واختيارنا كمزود رسمي لخدمات التاكسي الجوي لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، واستحواذنا على شركتين لتسريع برنامجنا الدفاعي، نواصل العمل انطلاقًا من موقع قوة، حيث نتمتع بسيولة رائدة في القطاع تبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمؤسس آرتشر.

وأضاف أن الشركة ركزت على منتج قابل للتطبيق تجاريا.

"إن اختبارات الطائرات التي أجريناها قبل نشرنا المبكر المخطط له في الإمارات العربية المتحدة أمر بالغ الأهمية لضمان السلامة."

وأضاف أن فرق آرتشر تتعاون من خلال جلسات عمل مشتركة في الإمارات وكاليفورنيا، كما تتابع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن كثب كل التقدم مع ميدنايت أثناء عملها مع آرتشر على الطريق لبدء نقل الركاب جواً في البلاد.

وأضاف أن أسواقًا أخرى محتملة للمُعتمدين الأوائل تُقيّم أيضًا ما تشهده في الإمارات العربية المتحدة. "نشهد طلبًا في عدد من الدول الأخرى على برنامجنا الخاص بالإصدار الأولي".

وفي معرض تسليطه الضوء على خطة آرتشر للأشهر القليلة المقبلة قبل تطبيق ضريبة الطيران في أبوظبي، قال: "خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنبدأ بتسليم طائرة إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا الصيف. سنبدأ بإجراء بعض الاختبارات التدريجية، مثل التحقق من الأداء في بيئة ذات درجات حرارة أعلى. ثم سننتقل إلى تحسين مسارات رحلاتنا على شبكاتنا في أبوظبي وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل، ثم نعمل في نهاية المطاف على إعادة مشاركة الركاب مع طيران أبوظبي".