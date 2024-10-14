الإمارات: توحيد أسعار الشحن يعزز الطلب على المركبات الكهربائية
أدى توحيد أسعار شحن المركبات الكهربائية إلى زيادة تكلفة امتلاك مركبة كهربائية في البلاد إلى حد ما؛ ومع ذلك، لم يؤثر هذا بشكل كبير على الطلب من جانب المستهلكين. في الواقع، وفقاً للخبراء، من المتوقع أن يزداد الطلب على المركبات الكهربائية في السنوات المقبلة.
وقال كريم مقصود، المدير العام لشركة الحبتور للسيارات: "لقد ساعد قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن توحيد أسعار الشحن في زيادة الطلب على المركبات الكهربائية ككل. لقد وجدنا أنه في ظل عدم وجود تناقضات داخل البنية التحتية للشحن في الدولة، أصبح المستهلكون الآن منفتحين على النظر في جميع العلامات التجارية والخيارات المختلفة المتاحة لهم. وعلى الرغم من فرض مقدمي الخدمات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية العامة، إلا أننا نرى أن المستهلكين ما زالوا يدركون القيمة في التحول نحو المركبات الكهربائية لأنها مستقبل صناعة السيارات، وبديل اقتصادي بشكل عام".
في أغسطس/آب من هذا العام، حدد قرار لمجلس الوزراء الإماراتي هيكل تسعير موحد منقح لشحن المركبات الكهربائية في الدولة. ونص القرار على أن يتقاضى مقدمو الخدمة حدًا أدنى قدره 1.20 درهماً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لكل كيلووات ساعة لخدمة الشحن "السريع" و0.70 درهمًا بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لكل كيلووات ساعة لخدمة الشحن "البطيء".
وقال "روبرتو كولوتشي"، مدير شركة "إيه دبليو رستماني جروب للتنقل الكهربائي"، التي أطلقت علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية تسمى "زيكر"، إن محطات الشحن في مراكز التسوق والأماكن العامة تزيد من سبب تفضيل الناس للسيارات الكهربائية. وقال: "يختار الناس الشحن من وجهة معينة. يذهب الناس إلى صالة الألعاب الرياضية أو المطعم أو السينما أو الأوبرا ويختارون الشحن من هناك. أود أن أقول إن هذا هو قطاع الشحن الأكثر أهمية. وهذا هو المكان الذي سنرى فيه على الأرجح التغييرات الأكثر تأثيرًا في السنوات المقبلة".
وكانت حكومة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تعزيز المشهد المستدام للسيارات. ومع تسجيل أكثر من 30 ألف سيارة كهربائية في عام 2023، تشير التوقعات إلى أن هذا العدد قد يصل إلى 100 ألف بحلول عام 2025، بهدف أن تشكل المركبات الكهربائية والهجينة أكثر من 15 في المائة من إجمالي عدد المركبات بحلول عام 2030. وتتضمن الخطة الطموحة للحكومة توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية إلى 10 آلاف محطة بحلول عام 2030، حيث تستعد دبي لتحويل أسطول سيارات الأجرة بالكامل إلى نماذج صديقة للبيئة بحلول عام 2027.
وقال "تشينتان سارين"، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة شحن المركبات الكهربائية "بلوسكس الكتريك" PlusX Electric، إن "النهج التقدمي لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الاستدامة والابتكار" هو الذي شجع الشركة على تأسيس أعمالها هنا.
وأضاف: "لقد تم تصميم وتصنيع الشركة في الإمارات العربية المتحدة لتلبية الاحتياجات الفريدة لهذا السوق. إن أسلوب الحياة السريع في الإمارات العربية المتحدة والتركيز على الراحة يتماشى تمامًا مع عرضنا لشاحن محمول يتم توصيله مباشرة إلى أبواب العملاء، مما يسمح لهم بشحن سياراتهم مع مواصلة يومهم دون انقطاع".
وبحسب قوله فإن العدد المتزايد من نماذج السيارات الكهربائية التي تدخل السوق، والحوافز الحكومية، والتزام الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية هي بعض الأسباب التي تجعل السيارات الكهربائية تحظى بشعبية متزايدة في الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، قال تشينتان إن الشعبية المتزايدة جلبت معها العديد من التحديات. وقال: "لقد سلط هذا الارتفاع في تبني المركبات الكهربائية الضوء أيضًا على تحدٍ بالغ الأهمية؛ حيث تكافح البنية التحتية للشحن لمواكبة العدد المتزايد من المركبات الكهربائية". "تقدم فجوة البنية التحتية هذه فرصة لنا في PlusX Electric لتقديم حل".
وتشمل التحديات الأخرى توافرها في المناطق النائية. وقال كريم: "على وجه الخصوص، قد يواجه أولئك الذين يسافرون لمسافات أطول صعوبات في توافر الشحن في المناطق النائية. ومع ذلك، مع التقدم المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في التكنولوجيا والبنية الأساسية، من المتوقع معالجة هذه التحديات، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة لمستخدمي السيارات الكهربائية في المستقبل القريب".