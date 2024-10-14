الإمارات: توحيد أسعار الشحن يعزز الطلب على المركبات الكهربائية

وكانت حكومة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تعزيز المشهد المستدام للسيارات. ومع تسجيل أكثر من 30 ألف سيارة كهربائية في عام 2023، تشير التوقعات إلى أن هذا العدد قد يصل إلى 100 ألف بحلول عام 2025، بهدف أن تشكل المركبات الكهربائية والهجينة أكثر من 15 في المائة من إجمالي عدد المركبات بحلول عام 2030. وتتضمن الخطة الطموحة للحكومة توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية إلى 10 آلاف محطة بحلول عام 2030، حيث تستعد دبي لتحويل أسطول سيارات الأجرة بالكامل إلى نماذج صديقة للبيئة بحلول عام 2027.