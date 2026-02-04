الإمارات تقود عصر التنقل الذكي: إقلاع التاكسي الجوي وبداية رحلة القيادة الذاتية

يتم تطبيق النهج نفسه خارج نطاق الطيران، حيث تتبع الأنظمة ذاتية القيادة على الأرض مساراً تنظيمياً مماثلاً. وأشاد زميله في الجلسة دانييل شوليكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يانغو" (Yango Group)، ببيئة الاختبار في الإمارات، قائلاً: "لا ينبغي لنا الانتظار حتى تصبح التكنولوجيا مثالية تماماً أو لا تُصدق؛ نحن بحاجة إلى تنفيذها خطوة بخطوة، في بعض المناطق، وفي بعض الطرق، وفي بعض المدن".