الإمارات تقترب من ريادة العالم في إطلاق "التاكسي الطائر" خلال عام 2026

ومن جانبه، قال الدكتور طالب الهنائي، المدير العام لشركة "آرتشر للطيران" (Archer Aviation) في الإمارات، إنهم يتطلعون أيضاً إلى "إطلاق أولى خدمات التاكسي الجوي الكهربائي هذا العام هنا في الإمارات. وتعد أبوظبي أول سوق انطلاق لنا على مستوى العالم. وبعد ذلك، نتطلع أيضاً للإطلاق في الولايات المتحدة تزامناً مع أولمبياد لوس أنجلوس، وعدد قليل من الأسواق الأخرى مثل نيويورك وميامي وغيرها".